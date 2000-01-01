Регистрация в ChatGPT с виртуальным номером и как ИИ захватывает мир кино?

Как быстро ИИ завладеет всеми процессами кинопроизводства? Такой вопрос обсуждали на днях на Международном культурном форуме в СПб. Актеры обеспокоены своим будущим, тем не менее остановить внедрение ИИ в индустрию вряд ли возможно, так как это мощный инструмент, который уже доказал свою ценность на практике.

Как применяется?

Кинематографисты используют компьютерные технологии с начала 2000-х гг для создания спецэффектов, оптимизации некоторых процессов. Сегодня нейросеть настоящий союзник: ее применяют в съемках экшн-сцен, где безопасность актеров находится под угрозой, она может анализировать предпочтения публики, рассчитывать успех проекта и многое другое.

Онлайн-кинотеатры также активно используют ИИ, чтобы обеспечить непрерывное вовлечение пользователя в контент платформы. Например, предлагают персонализированную подборку или запускают следующий фильм на фоне титров.

Проблема

Сейчас по миру прокатывается волна забастовок среди актеров и сценаристов. Основные причины следующие:

● они наблюдают резкое снижение гонораров из-за активного внедрения ИИ в киноиндустрию;

● они против замены себя технологиями ИИ: это лишает их не только любимого дела, но и чести.

Сегодня продюсеры могут создавать контент с лицами актеров без участия самих актеров, на основе сотен видеозаписей. Программы обучаются на загруженных в них видео, и создают новые, такие, где аватар, выглядящий идентично актеру, делает то, чего не было в сцене, говорит на разных языках и может многократно изменять снятые сцены.

Из-за недовольства представителей киноиндустрии съемочные процессы многих мировых студий поставлены на паузу, а долгожданные премьеры (например, третья часть «Аватара») перенесены или отложены на неопределенный срок.

Решение

По мнению специалистов, решением проблемы могут стать разработанные соглашения, которые обеспечат справедливую оплату и условия труда для всех работников, включая тех, чья работа может быть затронута применением ИИ.

Пока представители мира кино пытаются договориться, мы с вами можем регистрироваться с помощью «Tiger sms» на популярных сервисах и наслаждаться любимыми фильмами в ожидании новых.