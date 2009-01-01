Как фармить аккаунты Google с помощью виртуальных номеров в 2024 году

В наше время все больше людей обращаются к использованию виртуальных номеров для массовой регистрации аккаунтов. Один из наиболее востребованных сервисов в этой сфере - TIGER SMS. Этот сервис предлагает широкий выбор номеров из различных стран по доступной цене, обеспечивая удобную систему покупки и интуитивно понятный интерфейс.

Воспользовавшись временными виртуальными номерами от TIGER SMS, вы обеспечите повышенный уровень приватности при регистрации своих аккаунтов на Google и прочих онлайн-платформах.

TIGER SMS предоставляет API для массовой регистрации

API значительно облегчает процесс взаимодействия с сервисом. Этот инструмент поддерживает интеграцию с различными программными продуктами, такими как:

GitHub

GoogleReger

Browser Automation Studio

Google Accounts Creator

Для оптовых клиентов TIGER SMS предлагает специальные условия

Индивидуальные тарифы со скидкой при заказе 100 или более номеров. Чтобы узнать больше о возможных скидках, клиенты могут обратиться в службу поддержки на веб-сайте TIGER SMS или связаться с представителями через официальный аккаунт @Tigers_sms.

Нужно отметить, что временные виртуальные номера от TIGER SMS могут быть использованы не только для регистрации аккаунтов Google, но и для регистрации на других онлайн-платформах, обеспечивая защиту конфиденциальности в интернете и обход ограничений по регистрации.