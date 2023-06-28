Инструменты SMM для продвижения – топ лучших

SMM (сокращение от английского "Social Media Marketing") - это процесс продвижения товаров, услуг и брендов через социальные медиа. В качестве примера подобных сетей можно привести YouTube, Facebook, Вконтакте, Telegram, Instagram и многие другие.

К целям относится взаимодействие с целевой аудиторией через публикацию интересного и полезного контента, установление долгосрочных отношений с клиентами, увеличение узнаваемости бренда, улучшение репутации компании и рост объема продаж. Зачастую, приходится сталкиваться со значительным объемом простых однотипных действий. Перед специалистом возникает важная задача оптимизации рабочих процессов. Для этого используются разнообразные SMM инструменты. Постараемся подробнее разобраться в данном вопросе и перечислить лучшие сервисы и программы.

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Смс-активатор - незаменимый сервис для каждого СММщика

Одной из основ работы с социальными сетями является создание большого количества аккаунтов. Если рассматривать лучшие СММ инструменты в данном направлении, стоит отметить сервис «Tiger SMS». Здесь можно купить виртуальные номера для регистрации в любых социальных сетях. Предусматривается не только обширный выбор, но и доступная ценовая политика, а также простой интерфейс.

Для покупки необходимо сначала указать сервис, после чего выбрать страну виртуального номера. Оплата происходит с личного счета пользователя, который требуется предварительно пополнить.

Лучшие SMM сервисы для анализа

Работа маркетолога начинается с общей оценки ситуации. Сервисы для анализа – это основные инструменты SMM. Они позволяют узнать сведения о профиле, учесть активную аудиторию, определить накрутки и многое другое. Статистика собирается для определения вовлеченности и разработки стратегии дальнейших действий.





Можно выделить несколько популярных инструментов:

InstaHero. Обеспечивает набор опций для анализа социальной сети Инстаграм, подходит не только для развития собственного профиля, но и отслеживания конкурентов. LiveDune. Помимо возможностей аналитики, имеются опции для автоматического постинга. Тарифные планы начинаются от 390 рублей в месяц. Trendhero. Telemetr. Предложение для мессенджера Телеграм с бесплатным базовым функционалом. Подписка стоимостью 1500 рублей снимает все лимиты и открывает полный спектр функциональных возможностей.

Лучшие планировкищи для SMM

Чем более сложный проект, тем важнее правильно составить план реализации и следовать принятым решениям. В этом помогут специальные инструменты интернет маркетинга SMM. Среди многочисленных планировщиков, специалисты советуют следующие варианты:

Coggle. Подходит для создания диаграмм и ментальных карт в режиме online. Trello. Самый популярный сервис для создания планов и выставления задач, имеется функционал для обычных пользователей, а также компаний или крупных коллективов. Todoist. Базовый вариант для тех случаев, когда нужен простой интерфейс и достаточно минимального функционала.





SMM программы для создания и поиска контента

Аудитория не просто должна увидеть посты, статьи, ролики и картинки, а заинтересоваться ими. Здесь в помощь специалисты следует порекомендовать ряд инструментов:

BuzzSumo. Создан для анализа доступного контента по заданной тематике, хорошо подходит для поиска идей. Quuu. Платформа помогает найти контент для социальных сетей. Renderforest. Разнообразные инструменты СММ продвижения, которые включают шаблоны для создания роликов, мокапов, анимации и прочего контента. Adobe Lightroom. Универсальный фоторедактор, который имеет расширенный функционал для работы с контентом.





Инструменты СММ для ведения социальных сетей

Процесс работы с учетными записями следует оптимизировать и провести автоматизацию процессов. Это сохраняет рабочее время специалиста.

К наиболее востребованным стоит отнести программы:

CoSchedule. Инструменты SMM маркетинга для ведения социальных сетей стоимостью 39 долларов в месяц. Later. Стандартный набор опций, где упор делается на социальной сети Instagram. Bulk.Ly. Главной «фишкой» является простота автоматизации и задания необходимых настроек. Подписка для малого бизнеса обойдется всего в 19 долларов ежемесячно. IFTTT. Вариант для более продвинутых пользователей, который позволяет создавать программы с условиями выполнения действий.





Сервисы SMM для работы с текстом

Текст не только должен быть информативным, но и легко читаться. Современные методики анализа позволяют количественно выразить подобные показатели. Это особенно важно, поскольку аналогичные алгоритмы используют поисковые системы при ранжировании сайтов.

Лучшие инструменты SMM продвижения текстов включают:

Главред. Быстрый и простой сервис для определения читаемости текстов. Орфографика. Проверяет на все виды ошибок (синтаксические, пунктуационные, орфографические и прочие). Text.ru. Проверяет уникальность текстов, а также выдает ряд других параметров (вода, читаемость и прочее).





Сервисы СММ для накрутки

Методы черной оптимизации не поощряются, но всегда будут в арсенале специалистов данной сферы. Накрутка позволяет создать большое количество подписчиков, отзывов, постов, голосов или выполнить другие действия, в зависимости от ситуации.

К наиболее популярным сервисам и программам относят:

Taplike. Универсальное решение, накручивающее все – от подписчиков до лайков поста или голосований. Bosslike. Удобный вариант для решения малых задач. Указывается ссылка на интересующий объект накрутки, количество действий, реакцию и оплачивается сумма. Простоспец. Имеется обширный функционал и возможность настроек параметров выполнения заказа.





Сервисы и программы для СММ достаточно разнообразны, выше мы рассмотрели основные категории. Важно учитывать, что для решения любой задачи найдется специализированное решение. Для эффективной работы, необходимо подобрать лучший вариант для каждой категории или воспользоваться универсальным ПО.