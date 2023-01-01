Humane AI Pin: сможет ли он вытеснить смартфон?

На днях в США стартуют продажи футуристического гаджета на основе ИИ. Это первый продукт компании Humane, который она позиционирует как «убийцу» смартфонов.

В чем «фишка»?

AI Pin представляет собой небольшой смарт-проектор, который крепится на одежду и выводит изображение на ладонь владельца. Гаджет оснащен Bluetooth, WiFi, камерой, динамиком, лидаром и датчиком движения. Привычного дисплея нет. Сторонние приложения он не принимает.

Взаимодействие с девайсом напоминает работу с СhatGPT (чат-ботом). Что он умеет кроме приема/отправки звонков и сообщений?

● анализировать окружающие предметы;

● идентифицировать продукты и определять их пищевую ценность;

● управлять музыкой;

● искать информацию в Сети.

Разработка появилась благодаря сотрудничеству с Microsoft и OpenAI.

Цена

Минимальная цена за такую «игрушку» – 699$. В стоимость входит устройство и 2 АКБ. Кроме того ежемесячно нужно «выкладывать» по 24 доллара для поддержания его функций (мобильная связь, неограниченные запросы нейросети, облачное хранение). Посмотрим, сможет ли AI Pin вытеснить привычные смартфоны.

Предзаказ будет доступен с 16 ноября 2023 г, а поставки откроют с начала 2024 г. С «Tiger sms» возможна регистрация в международных платежных системах, а значит, доступ к самым модным девайсам открыт.