Для кого полезен сервис Tiger-SMS

Кому будет полезен сервис аренды номеров «Tiger sms»?

Сервис аренды номеров для SMS позволяет проводить проверку верификаций и регистрироваться на любых площадках, упрощая онлайн-процессы. Для какой аудитории мы работаем? Рассмотрим некоторые группы и их потребности.

Бизнесмены и предприниматели

Возможность установить номер в нужном регионе позволяет поддерживать контакт с клиентами, партнерами и поставщиками в различных городах и странах. Это особенно важно для международного бизнеса: ощущение глобального присутствия способствует более доверительному сотрудничеству, повышает эффективность маркетинга.

Маркетологи и рекламные агентства

Доступ к виртуальным номерам с «Tiger sms» помогает отслеживать эффективность рекламных стратегий, привлекать новых клиентов, анализировать их предпочтения (узнавать мнение о продуктах или услугах, поддерживать связь с клиентской базой).

Пользователи, сохраняющие конфиденциальность

После перехода многих онлайн-ресурсов на идентификацию пользователей через отправленный код на телефон, сервис аренды номеров для приема сообщений стал особенно актуален. При использовании виртуального контакта можно избежать «утечки» персональных данных. Это полезно, например, при продажах на интернет-площадках (Авито, Юла и др.), где также действует и система повышения цен за размещение нескольких объявлений с одного аккаунта.