Как получить 10$ на баланс и купить крутой софт

Приобретая программу TG Expert через нас, вы получаете бонус на баланс в размере $5 или $10 по промокоду TG Expert COMBO

Чтобы начать свой путь в Telegram-маркетинге было еще легче, по данному промокоду наш менеджер https://t.me/SellerTigerSMS установит вам индивидуальные цены на номера следующих стран:

Малайзия 0.3$ Индонезия 0.2$ Англия 0.3$ Таиланд 0.3$ Филиппины 0.2$ ЮАР 0.11$ Гонконг 0.4$ Лаос 0.4$ Камерун 0.25$ Канада 0.15$ Ангола 0.15$

Например стоимость номера Telegram для ЮАР(South Africa) составляет $0.13, а ты будешь иметь доступ к цене $0,11, перемножим эту разницу на тысячи аккаунтов и уверены математические результаты очень порадуют. Добавим к этому способность аккаунтов расти в цене параллельно длительности отлежки, доходы увеличиваются на порядки, стремясь к цене в $1 за аккаунт.

Что входит в комплект

КОМБАЙН «TG Expert»:

1. Авторегистратор Аккаунтов: Этот инструмент позволяет автоматически создавать большое количество аккаунтов в Telegram, используя как реальные, так и фейковые номера телефонов.

2. Рассылка сообщений: Этот инструмент используется для массовой отправки сообщений как в личные сообщения (ЛС), так и в группы Telegram.

3. Инвайтер в группы: Этот инструмент позволяет быстро добавлять большое количество пользователей в группы Telegram.

4. Массовые накрутки: Этот инструмент используется для увеличения количества подписчиков, просмотров постов и других метрик в Telegram.

5. Парсер аудитории: Этот инструмент собирает аудиторию из других групп Telegram.

6. Автоответчик: Этот инструмент автоматически отвечает на входящие сообщения.

7. Чеккер номеров: Этот инструмент проверяет номера телефонов на наличие регистрации в Telegram.

8. Панель управления аккаунтами: Этот инструмент предоставляет возможность массового управления аккаунтами, включая изменение данных профиля и другие параметры.

Расширяемые модули:

1. Клоннер каналов: Полностью дублирует чат, создает аккаунты с таким же именем и аватаркой и ведет переписку. На выходе вы получаете 1 в 1 чат того что копируете

2. Клоннер чатов: Забудьте про ручное наполнение! Он позволит вам заменять слова в исходных каналах на желаемые, игнорировать рекламные объявления и выстраивать максимально гибкую систему с использованием сразу сколько захотите каналов доноров!

3. Репортер: Отправка отформации об ошибках либо пожелания непосредственно разработчикам.

4. Перехватчик сообщений: Автоматический перехват сообщений пользователей в интересующих чатах и каналах по интересующим тематикам.

Дополнительная преимущества:

1. Автообновление включено по умолчанию: Забудьте о постоянных обновлениях - наша система заботится об этом автоматически.

2. Перепривязка устройства без лишних забот: Вы можете легко сами перепривязать устройство в личном кабинете в удобное для вас время.

3. Мощный движок Хромиум: Наша программа работает на надежном движке Хромиум, обеспечивая стабильную производительность даже на вашем локальном устройстве.

4. Адаптация под любое устройство: Мы предлагаем адаптивную верстку, позволяющую удобно использовать наше приложение даже на мобильных устройствах через RDP.

5. Встроенный чат и каналы: Вас ждет возможность общения с клиентами, коллегами и управление каналами через наш встроенный мессенджер.

6. Круглосуточная техническая поддержка: Наша дружелюбная команда из более чем 5 сотрудников готова помочь вам в любое время дня и ночи.

ПРОФИЛЬ "Tiger SMS" ДЛЯ ОПТОВИКОВ

Сервис смс-активация "Tiger SMS", предоставляет лучшие цены на качественные виртуальные номера с широким Гео. Благодаря данной Акции у Вас появляется возможность воспользоваться эксклюзивными ценами на номера со старта работы. Это позволит кратно повысить профит Вашего бизнеса.

Так же благодаря продвинутому движку платформы сервиса Вы получаете доступ к нашему высокоскоростному Api, позволяющему запускать множество потоков, предел которых определяется лишь техническими характеристиками Вашего оборудования.

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