Регистрация в Paypal без номера телефона

Регистрация в системе Paypal с помощью “Tiger sms”

Платежная система Paypal признана во всем мире как одна из самых надежных и удобных: у нее дружелюбный многоязычный интерфейс и максимально упрощенный процесс создания электронного счета. Но граждане России и Беларуси испытывают сложности при попытке создать профиль. Обойти действующие ограничения и легко совершать покупки на зарубежных торговых площадках можно активировав VPN и используя сервис по аренде номеров.

“Tiger sms” предлагает виртуальные номера для регистрации в Paypal: они не привязаны к сим-карте и позволяют создать счет, функционал которого никак не будет ограничен.

Как приобрести?

Рассмотрим пошагово нехитрый процесс:

● зарегистрироваться на сервисе “Tiger sms” с использованием адреса электронной почты, или импортируя данные из ВК, ТГ, аккаунта Google.

● пополнить в личном кабинете счет удобным способом (с него спишутся средства при покупке);

● выбрать нужный сервис и любую страну из предложенного списка, после чего активируется кнопка “Купить”;

● в разделе “Активные номера” увидеть свое приобретение.

Как использовать?

Для создания счета в платежной системе проделать следующее:

● заполнить необходимые поля, указывая купленный виртуальный номер, на который придет смс;

● завершить процесс авторизации, подтвердив номер кодом из смс.