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Регистрация в Paypal без номера телефона

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Регистрация в системе Paypal с помощью “Tiger sms”

Как приобрести?

Как использовать?

Регистрация в Paypal без номера телефона

Регистрация в системе Paypal с помощью “Tiger sms”

Платежная система Paypal признана во всем мире как одна из самых надежных и удобных: у нее дружелюбный многоязычный интерфейс и максимально упрощенный процесс создания электронного счета. Но граждане России и Беларуси испытывают сложности при попытке создать профиль. Обойти действующие ограничения и легко совершать покупки на зарубежных торговых площадках можно активировав VPN и используя сервис по аренде номеров.

“Tiger sms” предлагает виртуальные номера для регистрации в Paypal: они не привязаны к сим-карте и позволяют создать счет, функционал которого никак не будет ограничен.

Как приобрести?

Рассмотрим пошагово нехитрый процесс:

      зарегистрироваться на сервисе “Tiger sms” с использованием адреса электронной почты, или импортируя данные из ВК, ТГ, аккаунта Google.

      пополнить в личном кабинете счет удобным способом (с него спишутся средства при покупке);

      выбрать нужный сервис и любую страну из предложенного списка, после чего активируется кнопка “Купить”;

      в разделе “Активные номера” увидеть свое приобретение.

Как использовать?

Для создания счета в платежной системе проделать следующее:

 

      заполнить необходимые поля, указывая купленный виртуальный номер, на который придет смс;

      завершить процесс авторизации, подтвердив номер кодом из смс.

 

Елена Кузнецова
Автор: Елена Кузнецова

Тестировщица в сфере электронной коммерции, телекоммуникаций и виртуальных номеров, с упором на инструменты автоматизации и методологии тестирования. Ее практические рекомендации и обзоры бесценны для специалистов по обеспечению качества, стремящихся улучшить свои рабочие процессы.