Регистрация в Paypal без номера телефона
Регистрация в системе Paypal с помощью “Tiger sms”
Платежная система Paypal признана во всем мире как одна из самых надежных и удобных: у нее дружелюбный многоязычный интерфейс и максимально упрощенный процесс создания электронного счета. Но граждане России и Беларуси испытывают сложности при попытке создать профиль. Обойти действующие ограничения и легко совершать покупки на зарубежных торговых площадках можно активировав VPN и используя сервис по аренде номеров.
“Tiger sms” предлагает виртуальные номера для регистрации в Paypal: они не привязаны к сим-карте и позволяют создать счет, функционал которого никак не будет ограничен.
Как приобрести?
Рассмотрим пошагово нехитрый процесс:
● зарегистрироваться на сервисе “Tiger sms” с использованием адреса электронной почты, или импортируя данные из ВК, ТГ, аккаунта Google.
● пополнить в личном кабинете счет удобным способом (с него спишутся средства при покупке);
● выбрать нужный сервис и любую страну из предложенного списка, после чего активируется кнопка “Купить”;
● в разделе “Активные номера” увидеть свое приобретение.
Как использовать?
Для создания счета в платежной системе проделать следующее:
● заполнить необходимые поля, указывая купленный виртуальный номер, на который придет смс;
● завершить процесс авторизации, подтвердив номер кодом из смс.