Как купить Xbox и купить подписку GamePass в турецком регионе

Прекращение продаж подписки Xbox Game Pass на территории РФ огорчило многих геймеров, привыкших к регулярно обновляемой библиотеке игр. Простая процедура покупки через консоль, веб-сайт или магазин превратилась в “танцы с бубнами” с привлечением посредников или проходя тернистый самостоятельный путь.

Через посредника

Сервисы-посредники (Remoney, cheatpay и др.) удобны тем, что не нужно думать о пополнении криптовалютного кошелька, регистрации в платежных системах и уплате комиссий. Если коротко: вы определяетесь с тарифом и сроком подписки, оплачиваете заказ, предоставляете доступ к своему аккаунту Xbox/Microsoft сотруднику сервиса, он совершает покупку за вас и выходит из учетной записи. Однако факт передачи данных от личного аккаунта третьим лицам может отталкивать ряд пользователей.

Самостоятельно

Самостоятельный путь предполагает создание турецкого аккаунта Xbox для доступа в магазин, а также выпуск виртуальной банковской карты турецкого банка для оплаты подписки (сервисы Morekart, Bankcard Express и др.). Почему Турция? Дело в цене, которая существенно ниже других локаций из-за курса лиры. Например, Xbox Game Pass Ultimate на 1 месяц в американском сторе обойдется $16,99 (≈1547 руб.), а в турецком – 121 TL (≈390 руб.). Кроме того, для турецкого региона есть несколько способов оплаты покупок из РФ, в отличие, например, от Аргентины, которую часто приводят как альтернативу.

Сервис “Tiger sms” готов поддержать вас на любом этапе процесса покупки Xbox Game pass, сохраняя безопасность и конфиденциальность.