 Как получить доступ к южнокорейским видеоиграм с помощью виртуальных номеров
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Как получить доступ к южнокорейским видеоиграм с помощью виртуальных номеров

Как получить доступ к южнокорейским видеоиграм с помощью виртуальных номеров

Южнокорейские видеоигры завоевали популярность во многих странах: качественная графика, потрясающие визуальные эффекты, конкурентная борьба (например, жанр MOBA или MMO). На персонажи, сюжеты и атмосферу игр часто влияет и уникальная корейская культура.

Девелоперы регулярно добавляют контент, оптимизируют производительность, исправляют ошибки, делая геймплей затягивающим. Однако они не любят выпускать продукт в общий доступ: как правило, требуются аккаунты, которые привязаны к южнокорейскому рынку. Сервис виртуальных номеров упрощает процесс онлайн-регистрации и открывает геймерам широкие возможности. 

С помощью “Tiger sms” можно поучаствовать, например, в закрытых бета-тестах (ЗБТ) определенных игр. 

Как действовать:

      узнать на официальном сайте разработчика запланированную дату ЗБТ, изучить требования;

      зарегистрироваться на нашем сервисе, пополнить баланс, купить временный номер (выбрать “Другой сервис” и страну);

      указав виртуальный номер на сайте разработчика при регистрации, пройти смс-верификацию, следуя инструкциям;

      подать заявку на участие в ЗБТ, заполнив форму;

      получить ключ доступа или приглашение;

      загрузить и установить игру;

      наслаждаться участием, отмечая ошибки, отправляя отзывы и предложения авторам. 

 

Сергей Николаев
Автор: Сергей Николаев

Пишет о языках программирования, ботах, телефонных программах и новейших тенденциях в разработке. Его статьи являются ценным ресурсом для разработчиков любого уровня, предлагая советы, руководства и отраслевые аналитические обзоры.