Как получить доступ к южнокорейским видеоиграм с помощью виртуальных номеров
Южнокорейские видеоигры завоевали популярность во многих странах: качественная графика, потрясающие визуальные эффекты, конкурентная борьба (например, жанр MOBA или MMO). На персонажи, сюжеты и атмосферу игр часто влияет и уникальная корейская культура.
Девелоперы регулярно добавляют контент, оптимизируют производительность, исправляют ошибки, делая геймплей затягивающим. Однако они не любят выпускать продукт в общий доступ: как правило, требуются аккаунты, которые привязаны к южнокорейскому рынку. Сервис виртуальных номеров упрощает процесс онлайн-регистрации и открывает геймерам широкие возможности.
С помощью “Tiger sms” можно поучаствовать, например, в закрытых бета-тестах (ЗБТ) определенных игр.
Как действовать:
● узнать на официальном сайте разработчика запланированную дату ЗБТ, изучить требования;
● зарегистрироваться на нашем сервисе, пополнить баланс, купить временный номер (выбрать “Другой сервис” и страну);
● указав виртуальный номер на сайте разработчика при регистрации, пройти смс-верификацию, следуя инструкциям;
● подать заявку на участие в ЗБТ, заполнив форму;
● получить ключ доступа или приглашение;
● загрузить и установить игру;
● наслаждаться участием, отмечая ошибки, отправляя отзывы и предложения авторам.