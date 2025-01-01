Как зарегистрироваться на Aliexpress без номера телефона из России в 2025 году

В наш век онлайн-шопинга заказывать товары через интернет стало настолько обычным делом, что многие уже не представляют жизни без таких удобных сервисов, как AliExpress. Эта платформа привлекает покупателей доступными ценами и огромным ассортиментом товаров. Однако не все знают, что для регистрации на сайте можно использовать виртуальные номера. И это далеко не только для обеспечения безопасности, но и для быстрого и анонимного получения кода подтверждения. Узнайте, как зарегистрировать аккаунт на Aliexpress, используя временный виртуальный номер через сервис TIGER SMS, и получите уникальные возможности для покупок!

Шаг 1: Открытие аккаунта на TIGER SMS

Первым делом зарегистрируйтесь на платформе TIGER SMS, посетив страницу регистрации. После заполнения всех необходимых полей вам сразу откроется доступ к сервису. Вам не нужно подтверждать почтовый ящик, так что процесс можно начать моментально. Пополните свой баланс, выбрав удобный способ оплаты, чтобы получить виртуальные номера для регистрации на различных сайтах.

Шаг 2: Выбор виртуального номера

Затем переходите в раздел «Купить номер» и выбираете нужную страну. В нашем случае выберите стран для регистрации на Aliexpress. С помощью удобной поисковой строки на платформе вы находите нужный сервис (Aliexpress), и уже через несколько секунд номер будет доступен для использования. Важно: каждый виртуальный номер доступен только в течение 20 минут. Если за это время вы не получите СМС с кодом подтверждения, средства за номер возвращаются.

Шаг 3: Регистрация на Aliexpress

Теперь переходите на сайт Aliexpress и в верхнем меню выбираете «Мой профиль», а затем нажимаете на кнопку «Регистрация». На следующем экране вам предложат ввести номер телефона. Просто скопируйте номер, выданный на TIGER SMS, и вставьте его в соответствующее поле. Затем нажмите на кнопку «Отправить СМС с кодом».

Шаг 4: Получение кода подтверждения

Через несколько секунд код подтверждения придет на виртуальный номер, который вы только что получили. Откройте страницу с номером на TIGER SMS, скопируйте код и введите его в поле на Aliexpress. Не забудьте придумать надежный пароль для будущего входа в аккаунт. И вот, регистрация завершена, и вы готовы совершать покупки на Aliexpress! В дальнейшем для использования аккаунта понадобится просто ввести номер телефона и пароль.

Теперь покупки на Aliexpress стали ещё доступнее! Используйте временные виртуальные номера через TIGER SMS и получайте максимум удобства и безопасности при регистрации и покупках онлайн.