Как зарегистрироваться в Badoo без номера телефона в 2025 году?

Если вы ищете эффективный и популярный сервис для знакомств, то Badoo — один из лучших вариантов. Это не просто сайт, а настоящая социальная сеть, объединяющая пользователей со всего мира. Площадка поддерживает множество языков и предлагает возможность найти не только серьезные отношения, но и друзей, интересных собеседников или просто компанию для приятного времяпрепровождения. Главное правило — все должно быть безопасно и добровольно.

Какие функции доступны в Badoo?

Badoo предлагает массу интересных опций, делающих знакомства удобными и увлекательными:

Раздел «Знакомства» – возможность просматривать анкеты и оценивать понравившиеся профили. Если симпатия взаимна, вы сможете начать общение.

Функция «Двойник» – позволяет найти пользователей, внешне похожих на известных личностей или даже на вас самих.

Опция «Люди рядом» – показывает, кто находится поблизости, и даже указывает расстояние до них. Это отличный способ для быстрого перехода к реальной встрече.

Как зарегистрироваться в Badoo без личного номера телефона?

С марта 2022 года Badoo ограничил доступ для пользователей из России и Беларуси. Однако создать аккаунт все же возможно! Лучший способ – использование временного виртуального номера от сервиса TIGER SMS.

Этот метод избавляет вас от необходимости покупать отдельную SIM-карту и раскрывать свои личные данные. Виртуальный номер можно получить за небольшую сумму и использовать его для получения смс и регистрации в любой доступной стране.

Пошаговая инструкция:

-Перейдите на страницу регистрации Badoo.

-Войдите в свой аккаунт TIGER SMS и пополните баланс любым удобным способом.

-Выберите страну, в которой хотите зарегистрироваться, и сервис «Badoo», затем нажмите «Купить».

-Вставьте полученный виртуальный номер в форму регистрации Badoo.

-Запросите SMS-код и введите его для подтверждения аккаунта.

Всего за несколько минут вы сможете создать профиль в Badoo без использования личного номера телефона. С этим простым решением вы сохраните анонимность и получите полный доступ к возможностям сервиса!

Готовы начать? Попробуйте виртуальный номер от TIGER SMS прямо сейчас и откройте для себя мир онлайн-знакомств без ограничений!