Как зарегистрировать аккаунт на Alibaba с помощью виртуального номера?

Alibaba – ведущая мировая платформа для оптовых покупок, которая открывает безграничные возможности для бизнеса. Хотите купить товар по лучшим ценам напрямую от производителей или разместить свою продукцию на крупнейшем маркетплейсе? Для этого потребуется аккаунт! Однако процесс регистрации требует ввода личного номера телефона. Не готовы раскрывать свои данные? У нас есть решение!

Виртуальные номера для Alibaba

Вам не придется использовать свой основной телефон, ведь существуют временные виртуальные номера! Они позволяют быстро и безопасно создать аккаунт, а также зарегистрировать несколько профилей, что особенно полезно для продавцов, желающих увеличить охват аудитории.

Преимущества виртуального номера:

Полная анонимность: ваши личные данные в безопасности.

Возможность регистрации множества аккаунтов.

Быстрая активация за считанные минуты.

Желание протестировать?

Процесс регистрации на Alibaba предельно прост. Достаточно выполнить несколько шагов:

Перейдите на официальный сайт Alibaba (russian.alibaba.com) и нажмите «Присоединиться бесплатно». Укажите страну, выберите роль (покупатель/продавец/поставщик). Придумайте пароль и введите свои данные латиницей. Введите виртуальный номер и получите код подтверждения. Завершите регистрацию и начните работать с одной из крупнейших торговых площадок мира!

Действуйте прямо сейчас!

Чтобы получить виртуальный номер для регистрации на Alibaba, воспользуйтесь сервисом TIGER SMS.

Как это сделать?

-Зарегистрируйтесь на сайте TIGER SMS.

-Пополните баланс удобным способом.

-Выберите страну и площадку Alibaba.

-Купите виртуальный номер, получите SMS-код и завершите регистрацию!

Всего 3-4 минуты – и ваш новый аккаунт готов к использованию! Хотите узнать больше или остались вопросы? Наш чат поддержки всегда на связи.

Используйте виртуальные номера от TIGER SMS и делайте бизнес легко, удобно и безопасно!