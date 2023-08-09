 Где лучше заказать товар 1688 или Таобао
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Где выгоднее покупать на Таобао или 1688

Содержание

Who is who?

Отличие Таобао от 1688

Ориентированность

Минимальный заказ

Уровень цен

Интерфейс

Ассортимент товаров

География доставки

Оплата

Безопасность

Брендирование

Другие особенности

Заключение

Где выгоднее покупать на Таобао или 1688

Перед Вами возникла необходимость закупки товаров? Китай успешно справляется с задачей производства огромнейшего ассортимента продукции для всего мира. Налажена целая система – от предприятий до логистики. Основным вопросом становится то, с кем именно начинать сотрудничество. Если говорить о крупнейших торговых площадках, то нас интересует разница Таобао и 1688. Постараемся подробнее разобраться в этом вопросе.


Who is who?

Что именно за торговые площадки привлекли наш интерес? Обе организации заслуживают особого внимания.

Taobao – это один из крупнейших китайских онлайн-рынков для продажи товаров потребительского спроса. Он был создан компанией Alibaba Group в 2003 году. Компания предоставляет возможность миллионам мелких и средних предпринимателей, а также частным лицам продавать продукцию онлайн. Она изначально предназначена для китайского рынка, и основным языком платформы является китайский.


1688 - это крупная онлайн-рыночная платформа в Китае, принадлежащая компании Alibaba Group. Название происходит от даты основания рынка, которая была выбрана в честь китайского календаря. На 1688 представлены тысячи китайских производителей и оптовых поставщиков, предлагающих широкий спектр товаров в больших объемах. Здесь можно найти продукцию различных отраслей, таких как текстиль, одежда, обувь, электроника, аксессуары, стройматериалы, товары для дома и многое другое.


На первый взгляд, разница Taobao и 1688 незначительная, но все сильно зависит от потребностей. Важно учесть собственные запросы перед тем, как делать выбор.

Отличие Таобао от 1688

Подробнее остановимся на особенностях, плюсах и минусах каждой из этих платформ. Для этого мы учтем основные моменты сотрудничества и покупок.

Ориентированность

Это ключевой фактор, чем отличаются Таобао и 1688. Первый предполагает торговлю между физическими лицами (С2С), второй – компаниями (B2B). Taobao - онлайн-рынок для продажи конечным потребителям напрямую. Это позволяет продавцам предлагать широкий ассортимент товаров и реализовывать товар в розницу. 1688 - оптовая платформа для производителей и продавцов (в том числе на Taobao).


Минимальный заказ

Когда речь заходит о Таобао, практически всегда имеется ограничения по количеству приобретаемых товаров. Обычно, оно составляет 100-1000 единиц. Магазины 1688 предлагают возможность индивидуального заказа.

Уровень цен

Данный фактор считается ключевым для многих покупателей. Когда люди интересуются, Таобао или 1688 – что выгоднее, нужно учитывать объем заказа. Taobao предлагает низкие цены для розничных закупок. Если интересует минимальная стоимость товара среди всех китайских площадок, на первое место выходит 1688. Это связано с тем, что продавцами выступают непосредственные производители. При этом, речь идет именно о крупных партиях. Надеемся, это поставит точку в вопросе, где дешевле Таобао или 1688.


Интерфейс

Сайты торговых площадок очень похожи. Они обладают практически идентичным интерфейсом, многие опции одинаковы. Оба ресурса сделаны на китайском и не имеют встроенной системы перевода. Это требует использования сторонних средств. Общение с продавцами происходит на китайском языке.

Ассортимент товаров

Здесь нет различий и нельзя сказать, что лучше – 1688 или Таобао. Обе торговые площадки предоставляют огромный спектр товаров в различных категориях – от электроники до одежды или обуви.


География доставки

В любом случае, можно приобрести товар с отгрузкой только на склады внутри Китая. Не предусматривается непосредственных отправок за границу. Это требует предусмотреть момент с арендой помещений и решением других задач. Другой способ предусматривает использование услуг посредников. Данный момент подробнее рассматривается в статье о том, как заказать товар с 1688 в Россию

Оплата

В обоих случаях необходимого использовать китайские платежные системы. Это еще одна преграда, из-за которой многие покупатели прибегают к услугам посредников. 

Безопасность

Перевод денег на счета продавца из другой страны всегда сопряжен с рисками. Торговые площадки внимательно следят за тем, чтобы защитить обе стороны. Введена система рейтинга и репутации. Обратная связь с администрацией имеет ряд проблем, но вполне работает. Так же, стоит отметить низкую вероятность мошенничества. Это важное отличие от Alibaba, где пользователи относительно часто сталкиваются с проблемами.


Брендирование

Здесь существует разница между Таобао и 1688. В первом случае, подобные услуги не оказываются. Поскольку на 1688 представлены производители продукции, они рассматривают возможность нанесения логотипа или иные варианты брендирования (но только в случае оптового заказа).

Другие особенности

Опыт закупок на торговых площадках говорит о том, что в течение 1-7 дней товар будет отгружен. Что касается запасов продукции, практически не придется сталкиваться с нехваткой, даже при оптовых заказах.


Заключение

Когда Вы ищите где лучше заказать товар – 1688 или Таобао, многие моменты являются схожими. Ответ на вопрос будет меняться в зависимости от статуса клиента. Если нужно заказать крупную партию по минимальной цене, логично выбрать площадку 1688. Она рассчитана на бизнес B2B и B2C типа. Taobao больше ориентируется на мелкие и средние партии, основная часть сделок относится к категории С2С. Он подойдет начинающим предпринимателям.
Сергей Николаев
Автор: Сергей Николаев

Пишет о языках программирования, ботах, телефонных программах и новейших тенденциях в разработке. Его статьи являются ценным ресурсом для разработчиков любого уровня, предлагая советы, руководства и отраслевые аналитические обзоры.