Где выгоднее покупать на Таобао или 1688

Перед Вами возникла необходимость закупки товаров? Китай успешно справляется с задачей производства огромнейшего ассортимента продукции для всего мира. Налажена целая система – от предприятий до логистики. Основным вопросом становится то, с кем именно начинать сотрудничество. Если говорить о крупнейших торговых площадках, то нас интересует разница Таобао и 1688. Постараемся подробнее разобраться в этом вопросе.





Who is who?

Что именно за торговые площадки привлекли наш интерес? Обе организации заслуживают особого внимания.

Taobao – это один из крупнейших китайских онлайн-рынков для продажи товаров потребительского спроса. Он был создан компанией Alibaba Group в 2003 году. Компания предоставляет возможность миллионам мелких и средних предпринимателей, а также частным лицам продавать продукцию онлайн. Она изначально предназначена для китайского рынка, и основным языком платформы является китайский.





1688 - это крупная онлайн-рыночная платформа в Китае, принадлежащая компании Alibaba Group. Название происходит от даты основания рынка, которая была выбрана в честь китайского календаря. На 1688 представлены тысячи китайских производителей и оптовых поставщиков, предлагающих широкий спектр товаров в больших объемах. Здесь можно найти продукцию различных отраслей, таких как текстиль, одежда, обувь, электроника, аксессуары, стройматериалы, товары для дома и многое другое.





На первый взгляд, разница Taobao и 1688 незначительная, но все сильно зависит от потребностей. Важно учесть собственные запросы перед тем, как делать выбор.

Отличие Таобао от 1688

Подробнее остановимся на особенностях, плюсах и минусах каждой из этих платформ. Для этого мы учтем основные моменты сотрудничества и покупок.

Ориентированность

Это ключевой фактор, чем отличаются Таобао и 1688. Первый предполагает торговлю между физическими лицами (С2С), второй – компаниями (B2B). Taobao - онлайн-рынок для продажи конечным потребителям напрямую. Это позволяет продавцам предлагать широкий ассортимент товаров и реализовывать товар в розницу. 1688 - оптовая платформа для производителей и продавцов (в том числе на Taobao).





Минимальный заказ

Когда речь заходит о Таобао, практически всегда имеется ограничения по количеству приобретаемых товаров. Обычно, оно составляет 100-1000 единиц. Магазины 1688 предлагают возможность индивидуального заказа.

Уровень цен

Данный фактор считается ключевым для многих покупателей. Когда люди интересуются, Таобао или 1688 – что выгоднее, нужно учитывать объем заказа. Taobao предлагает низкие цены для розничных закупок. Если интересует минимальная стоимость товара среди всех китайских площадок, на первое место выходит 1688. Это связано с тем, что продавцами выступают непосредственные производители. При этом, речь идет именно о крупных партиях. Надеемся, это поставит точку в вопросе, где дешевле Таобао или 1688.





Интерфейс

Сайты торговых площадок очень похожи. Они обладают практически идентичным интерфейсом, многие опции одинаковы. Оба ресурса сделаны на китайском и не имеют встроенной системы перевода. Это требует использования сторонних средств. Общение с продавцами происходит на китайском языке.

Ассортимент товаров

Здесь нет различий и нельзя сказать, что лучше – 1688 или Таобао. Обе торговые площадки предоставляют огромный спектр товаров в различных категориях – от электроники до одежды или обуви.





География доставки

В любом случае, можно приобрести товар с отгрузкой только на склады внутри Китая. Не предусматривается непосредственных отправок за границу. Это требует предусмотреть момент с арендой помещений и решением других задач. Другой способ предусматривает использование услуг посредников. Данный момент подробнее рассматривается в статье о том, как заказать товар с 1688 в Россию.

Оплата

В обоих случаях необходимого использовать китайские платежные системы. Это еще одна преграда, из-за которой многие покупатели прибегают к услугам посредников.

Безопасность

Перевод денег на счета продавца из другой страны всегда сопряжен с рисками. Торговые площадки внимательно следят за тем, чтобы защитить обе стороны. Введена система рейтинга и репутации. Обратная связь с администрацией имеет ряд проблем, но вполне работает. Так же, стоит отметить низкую вероятность мошенничества. Это важное отличие от Alibaba, где пользователи относительно часто сталкиваются с проблемами.





Брендирование

Здесь существует разница между Таобао и 1688. В первом случае, подобные услуги не оказываются. Поскольку на 1688 представлены производители продукции, они рассматривают возможность нанесения логотипа или иные варианты брендирования (но только в случае оптового заказа).

Другие особенности

Опыт закупок на торговых площадках говорит о том, что в течение 1-7 дней товар будет отгружен. Что касается запасов продукции, практически не придется сталкиваться с нехваткой, даже при оптовых заказах.





Заключение

Когда Вы ищите где лучше заказать товар – 1688 или Таобао, многие моменты являются схожими. Ответ на вопрос будет меняться в зависимости от статуса клиента. Если нужно заказать крупную партию по минимальной цене, логично выбрать площадку 1688. Она рассчитана на бизнес B2B и B2C типа. Taobao больше ориентируется на мелкие и средние партии, основная часть сделок относится к категории С2С. Он подойдет начинающим предпринимателям.