В современном мире каждый человек имеет профиль, как минимум, на десятке сайтов или приложений. Это социальные сети, сервисы доставки еды и многое другое. Стандартом считается регистрация с использованием мобильного номера. Зачастую, это единственный способ создания учетной записи. Такой подход уменьшает количество спама и считается наиболее удобным.

Вовсе не обязательно использовать собственный мобильный телефон для регистрации. Виртуальные номера являются удачной альтернативой. Они позволяют получать СМС через интернет. Если вы еще не знаете, где купить виртуальный номер? Обратите внимание на сервис «Tiger SMS», предлагающий лучшие условия: низкие цены, моментальное получение СМС и понятный интерфейс.

В чем особенности виртуального номера для СМС

Основным отличием от реального телефона является отсутствие физического носителя (Сим-карты). Когда встает вопрос о том, где купить номер для СМС, данное преимущество считается особенно важным. Сообщения приходят через интернет, нет необходимости вставлять Сим-карту в телефон и сталкиваться с другими сложностями.





Другая особенность заключается в том, что виртуальный номер может принадлежать любой стране. Это особенно актуально при наличии у сервиса требований к местоположению пользователя. Например, в результате санкций, для россиян закрыта регистрация на ряде ресурсов. Проблему можно обойти, если знать, где купить виртуальный номер телефона другой страны.

Отлично подходят при массовой регистрации профилей. Для оптовиков действуют скидки и другие бонусы, достаточно только обратиться к менеджеру.

«Tiger SMS» - оптимальная площадка, где можно купить виртуальный номер для СМС

Представим инструкцию, как совершать приобретения на данном сайте. Это отличный ресурс, где купить виртуальный номер для Телеграмма, ВК или сотен других сервисов.

Регистрируемся на сайте. Стандартный подход требует ввести адрес электронной почты, куда придет ссылка для верификации. Можно пропустить этот этап и провести регистрацию в один клик. Для этого импортируются данные из Google, VK или Телеграмма. Пополняем баланс на нужную сумму. Покупки производятся со списанием средств со счета клиента. Приступаем к выбору виртуального номера. В первом разделе указывается сервис, а во втором страна. Подтверждаем выбор, нажав «купить». Средства будут списаны с личного счета пользователя.

Все купленные виртуальные номера доступны в специальном разделе «История номеров». Их можно использовать в любое время. При регистрации, СМС отправляется в личный кабинет, где его можно прочесть. Для удобства пользователя имеется кнопка для копирования полученного кода.

Почему лучше купить виртуальный номер на «Tiger SMS»

Существует большое количество ресурсов, готовых предложить аналогичные ресурсы. Подробнее остановимся на том, почему на вопрос «где можно купить виртуальный номер телефона», лучший ответ – это «Tiger SMS». Сервис обладает рядом достоинств:

доступная ценовая политика;

номера из более чем 200 стран мира;

всегда большой выбор;

удобный интерфейс с возможностью покупки в пару кликов;

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