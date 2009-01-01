 Что делать, если Discord заблокировал аккаунт
RU
Вход Регистрация
Купить номер API Заработок на SMS Бесплатные номера Блог Часто задаваемые вопросы Обратная связь Партнеры Контакты

Публичная оферта
Политика в отношении персональных данных и файлов cookie
Политика оплаты
Политика доставки
Политика возврата средств
Правила возврата
Карта сайта

Блог

Что делать, если Discord заблокировал аккаунт

Содержание

Как восстановить аккаунт Discord в разных ситуациях?

Если забыли учетные данные

Если нет доступа к электронной почте

Попробуйте восстановить доступ к почте. Если это не поможет

Если нет доступа к номеру телефона

Если случайно удалили аккаунт

Если аккаунт заблокирован

Если аккаунт заблокирован навсегда

Что делать, если Discord заблокировал аккаунт

Ваш аккаунт в Discord заблокирован? Не паникуйте! В этой статье мы расскажем, как быстро восстановить доступ к вашему профилю и снова начать общение в любимых чатах.

Потеря доступа к аккаунту может произойти по множеству причин: забыли учетные данные, потеряли доступ к электронной почте или номеру телефона, случайно удалили аккаунт или даже были заблокированы. Независимо от причины, у нас есть решение для каждой ситуации.

Мы расскажем, как вернуть ваш аккаунт в разных случаях. А если ничего не поможет, мы предлагаем запасной вариант — создание нового профиля с помощью временных виртуальных номеров от сервиса SMS-активации TIGER SMS.

Как восстановить аккаунт Discord в разных ситуациях?

Если забыли учетные данные

Если вы забыли логин или пароль:

  1. Откройте приложение Discord или сайт discord.com.

  2. Нажмите "Забыли пароль?".

  3. Введите привязанный адрес электронной почты.

  4. Следуйте инструкциям из письма для сброса пароля.

  5. Войдите в аккаунт с новым паролем.

Если нет доступа к электронной почте

Попробуйте восстановить доступ к почте. Если это не поможет:

  1. Перейдите на сайт Центра помощи Discord.

  2. Нажмите "Отправить запрос".

  3. Укажите данные аккаунта и опишите проблему.

Если нет доступа к номеру телефона

Попробуйте восстановить номер через оператора. Если это не поможет:

  1. Перейдите на сайт поддержки Discord.

  2. Отправьте запрос с данными аккаунта и описанием проблемы.

Если случайно удалили аккаунт

У вас есть 14 дней для восстановления:

  1. Войдите в аккаунт с логином и паролем.

  2. Если прошло более 14 дней, создайте новый аккаунт с помощью виртуального номера.

Если аккаунт заблокирован

Причины блокировки могут быть разными: нарушение условий использования, использование сторонних приложений или жалобы от других пользователей. Для разблокировки:

  1. Перейдите на сайт Центра помощи Discord.

  2. Отправьте запрос с описанием ситуации.

  3. Ожидайте ответа от службы поддержки.

Если аккаунт заблокирован навсегда

Иногда восстановить аккаунт невозможно. В этом случае зарегистрируйте новый профиль с помощью виртуального номера от TIGER SMS:

1. Зарегистрируйтесь на TIGER SMS.