ChatGPT в роли вашего врача

Американские специалисты в области медицины сообщили, что новейшая версия ИИ отвечает правильно более чем на 90% экзаменационных вопросов на лицензию врача-диагноста. Конечно, чат-бот не нацелен вытеснить медиков, так как он, как минимум, лишен врачебной этики, но взять часть работы на себя ему вполне по силам. Сегодня он ведет электронные медицинские карты, дает рекомендации по профилактике, лечению, уходу и т.д.

Эксперименты

Врач Айзек Кохане провел эксперимент: он предоставил нейросети результаты анализов и набор ключевых сведений о сложном пациенте, которого лечил несколькими годами ранее, и попросил поставить диагноз. Бот сумел безошибочно диагностировать гиперплазию надпочечников – патологию, которая встречается лишь у одного из 100 000 пациентов, что повергло медиков в изумление.

Другой пример. В качестве исходных данных специалисты взяли 195 случайно выбранных вопросов пользователей онлайн-сообщества “Ask a Doctor”, где ведут консультации профессионалы в различных областях медицины. Ответы Chat GPT на те же вопросы представили на суд экспертов-медиков. В 79% случаев специалисты признали их грамотными.

Вывод

После регистрации в системе Open AI с помощью “Tiger sms” вы можете попробовать задать чат-боту медицинский вопрос, например, как принимать прописанное лекарство исходя из вашего диагноза, веса, возраста, но нужно понимать, что машинный разум способен лишь механически интерпретировать данные и пока не в состоянии в полной мере заменить пациенту общение с врачом.