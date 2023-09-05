Безопасность в эпоху цифрового шпионажа: как защититься с помощью Proton Mail

Proton Mail - это шифрованный электронный почтовый сервис, который обеспечивает повышенную конфиденциальность и безопасность при обмене сообщениями. Основанная в Швейцарии, компания разработала систему с упором на защиту данных пользователей и сохранность их личной информации.

Это особенно актуально в наше время, когда цифровой шпионаж вышел на новый уровень, а базы данных крупных компаний «сливаются» каждый день. Утечка информации может дорого обойтись не только бизнесу, но и частным лицам. Постараемся подробнее разобраться в том, что такое почта Протон Майл, какие ее особенности, функционал и преимущества.





Особенности Proton Mail

Сервис предлагает ряд особенностей. Они обеспечивают популярность среди пользователей, которые ценят конфиденциальность и безопасность. Почта Proton имеет ряд особенностей:

Шифрование конечных точек. Сообщения шифруются на стороне отправителя и дешифруются только у получателя. Zero-Access Encryption. Данные хранятся в зашифрованном виде, даже сотрудники не имеют доступа к информации пользователей. End-to-End Encryption (E2EE). Содержимое шифруется так, что даже провайдер не может прочитать сообщения. Таймер самоуничтожения. Почта Протон Мэйл имеет опцию автоматического удаления сообщений через определенное время. Защита от фишинга и спама. Имеются многочисленные встроенные механизмы, технологии постоянно совершенствуются. PGP (Pretty Good Privacy) поддержка. Возможность обмениваться зашифрованными сообщениями с пользователями, использующими PGP.

Все зашифрованные сообщения и файлы хранятся на стороне пользователя, уменьшая риски утечек данных.





Регистрация на почте Протон Майл

Итак, Вы хотите создать собственный аккаунт и воспользоваться всеми преимуществами сервиса? С этого момента придется преодолеть несколько сложностей. Все проблемы легко решаются, мы подробнее остановимся на этом.

Прежде всего, зайдем на официальный сайт Proton Mail com. Именно здесь мы получим «привет от Роскомнадзора».

Поскольку сервис не выполнил требования российского закона о «приземлении ИТ компаний», он находится в списке заблокированных.

Как зарегистрироваться на Протон Почте – пошаговая инструкция:

Изменяем свою геопозицию и попадаем на стартовую страницу. Здесь нам необходимо нажать на кнопку «Получить бесплатный аккаунт» или «Создать бесплатный аккаунт».

Нас переносит к окну, где необходимо указать пункт «Получить Proton бесплатно».

Оказываемся на странице создания новой учетной записи. Необходимо ввести название почтового ящика на английском и пароль.

Для подтверждения используем капчу или электронную почту.

Система сообщает об успешной проверке.

Остается только ввести отображаемое имя и можно пользоваться всем функционалом почтового сервиса.

Вход в почту Протон – привязка мобильного телефона

На заключительном этапе регистрации сервис предложит сохранить контактную информацию. Можно создать почту Протон Маил с привязкой номера телефона или электронной почты. Это опциональная возможность, но не стоит забывать о высоком уровне защиты. Отсутствие мобильного номера вызывает лишний интерес со стороны системы безопасности.

Не хотите использовать свой телефон? Это логичный вариант, поскольку не все желают раскрывать собственные данные. Другой момент – возможность блокировки российских пользователей. Подобная вероятность крайне мала, но ее нельзя исключать в текущих условиях. Здесь на помощь приходит вариант покупки виртуального номера на сервисе «Tiger SMS». Задача выполняется в пару кликов, а стоимость составляет несколько десятков рублей.

Mail Proton me Premium – стоит ли приобретать платные функции

Открываем сервис, чтобы воспользоваться его возможностями. Перед нами стандартное окно с основными опциями.

В этом плане, почта ничем не отличается от многочисленных аналогов. Имеется возможность подключения услуг Premium. Подробнее остановимся на том, какие опции будут предложены пользователи и в каких случаях следует их подключить.

Ознакомимся с доступными тарифными планами.

Как видим, бесплатные функции полностью покрывают запросы обычных пользователей. Что касается сообщений, лимит действует только на исходящие. Количество входящих писем в день неограниченно.

Преимущества платного аккаунта ProtonMail:

дополнительное хранилище данных;

наличие пользовательских доменов;

расширенное время жизни сообщений;

дополнительная фильтрация;

поддержка PGP технологии;

приоритетное реагирование со стороны службы поддержки.

Если говорить об уровне безопасности, электронная почта Протон предлагает для всех типов подписок одинаково высокую степень защиты.