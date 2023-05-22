Как получить номер для Твиттера бесплатно

*Twitter считается самым популярным сервисом микроблогов. Подобный формат социальной сети понравился сотням миллионов пользователей по всему миру. Главной особенностью является возможность публикации коротких сообщений, длина которых не превышает 140 символов. Это создает уникальный формат общения с аудиторией.





*Twitter популярен не только у обычных людей. Социальная сеть играет важную роль для бизнеса, поскольку сложно найти бренд без собственного аккаунта здесь. Необходимо создать новый профиль? В таком случае, требуется пройти авторизацию с помощью Apple ID, аккаунта Google или электронной почты. Привязка мобильного телефона – важное условие, которое настоятельно рекомендует система. Не хотите использовать собственный контакт и нет желания тратить средства на покупку дополнительного? Сервис «Tiger SMS» предлагает получить номер для *Твиттера бесплатно. Для этого предусматривается специальная страница на сайте и удобный интерфейс.

Как получить доступ к *Twitter

Для российских пользователей существует отдельная проблема, которая заключается в блокировке мессенджера на территории страны. Недостаточно получить номер телефона для Твиттера бесплатно для начала регистрации.

Как получить бесплатные номера для регистрации в Твиттере

Сайт «Tiger SMS» предлагает простую схему:

В верхнем меню находим пункт «Бесплатные номера». Чтобы воспользоваться этим функционалом, не обязательно регистрироваться. После нажатия, нас переносит на соответствующую страницу. Появляется список, где можно выбрать бесплатный номер телефона для регистрации в *Твиттере. Нам необходимо зайти в раздел с интересующим контактом. Поскольку виртуальный номер доступен для всех желающих, его уже могли использовать для создания профиля в *Twitter. Чтобы избежать лишней траты времени, просматриваем историю активаций. Если там уже есть данный мессенджер, заходим в другие виртуальные номера для *Твиттера (бесплатно доступные в каталоге).

В нашем распоряжении виртуальный мобильный, который предназначается для привязки к мессенджеру.

Как использовать бесплатный номер для *Твиттер

Теперь, необходимо выполнить основную задачу – привязать контакт к профилю в социальной сети. Данное мероприятие проводится после регистрации.

Переходим на страницу подтверждения. Здесь, нам необходимо указать номер телефона для *Твиттера, который мы бесплатно получили ранее. Принимайте во внимание необходимость правильно установить страну. По умолчанию, будет указано государство Вашего региона или используемого IP адреса. После ввода, нажимаем кнопку «Получить код». Переходим на страницу виртуального номера. В чате должно появиться новое сообщение, где указывается код доступа. Копируем его. Вставляем код на странице *Twitter с подтверждением. Получаем сообщение об успешном завершении данной задачи.

В нашем распоряжении аккаунт с полным функционалом, который не вызывает нежелательного интереса со стороны системы безопасности.

Twitter* запрещен в РФ как экстремистская организация