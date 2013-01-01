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В ожидании GTA 6: анонс представлен

Содержание

Когда уже?

Цена и покупка

В ожидании GTA 6: анонс представлен

В мире геймеров громкое событие: компания Rockstar Games представила долгожданный анонс и первый трейлер игры GTA 6. Шестая часть – это так называемый «долгострой», выход которого фанаты ждут с 2013 года. 

Когда уже?

Каждая игра серии GTA производит настоящую революцию, поэтому большинство поклонников считает, что длительное ожидание вполне оправдано, и продукт будет бомбический. Полноценный трейлер с официальной датой релиза ожидается в декабре 2023: его приурочат к 25-летию компании. Новинку сделают доступной на PC,  Xbox Series S/X, PlayStation 5. 

Цена и покупка

Если GTA 6 действительно выйдет в 2024–2025 гг, цена на нее будет около 70$, что соответствует стандартному ценнику на все крупные AAA-проекты. В зависимости от региона покупки и используемой игровой платформы стоимость будет меняться.

 

Для российских пользователей приобретение игровых продуктов стало настоящим «квестом»: наиболее выгодный способ – оплата через турецкий стор. Сервис «Tiger sms» позволит получить доступ к долгожданной новинке, упрощая процесс регистрации в международных платежных системах и выпуска виртуальных карт. 

Для того чтобы получить турецкую карту вам потребуется:

1) Зарегистрироваться на Tiger SMS

2) Пополнить баланс

3) Выбрать нужный вам сервис (например Ininal) и страну

4) Приобрести номер и завершить процесс регистрации

Елена Кузнецова
Автор: Елена Кузнецова

Тестировщица в сфере электронной коммерции, телекоммуникаций и виртуальных номеров, с упором на инструменты автоматизации и методологии тестирования. Ее практические рекомендации и обзоры бесценны для специалистов по обеспечению качества, стремящихся улучшить свои рабочие процессы.