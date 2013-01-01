В ожидании GTA 6: анонс представлен

В мире геймеров громкое событие: компания Rockstar Games представила долгожданный анонс и первый трейлер игры GTA 6. Шестая часть – это так называемый «долгострой», выход которого фанаты ждут с 2013 года.

Когда уже?

Каждая игра серии GTA производит настоящую революцию, поэтому большинство поклонников считает, что длительное ожидание вполне оправдано, и продукт будет бомбический. Полноценный трейлер с официальной датой релиза ожидается в декабре 2023: его приурочат к 25-летию компании. Новинку сделают доступной на PC, Xbox Series S/X, PlayStation 5.

Цена и покупка

Если GTA 6 действительно выйдет в 2024–2025 гг, цена на нее будет около 70$, что соответствует стандартному ценнику на все крупные AAA-проекты. В зависимости от региона покупки и используемой игровой платформы стоимость будет меняться.

Для российских пользователей приобретение игровых продуктов стало настоящим «квестом»: наиболее выгодный способ – оплата через турецкий стор. Сервис «Tiger sms» позволит получить доступ к долгожданной новинке, упрощая процесс регистрации в международных платежных системах и выпуска виртуальных карт.



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