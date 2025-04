Perguntas frequentes

Quão rápido receberei SMS?

Receber SMS e se registrar por um número virtual leva o mesmo tempo que quando se utiliza um cartão SIM regular. Se você não receber um SMS com um código de verificação por muito tempo, então você pode cancelar o número comprado clicando no botão "Cancelar". Os fundos serão instantaneamente devolvidos para sua conta. Se você estiver usando um número de país em que você não está atualmente, é recomendável usar uma VPN. A maioria dos serviços comparam o país do operador de celular e a localização real do usuário.