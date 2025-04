Por que um SMS não chega a um número virtual?

Há casos em que você não pode receber SMS em um número virtual adquirido. Isso pode criar uma situação frustrante, fazendo você querer deixar uma avaliação negativa. Mas espere! Entendemos completamente que tais situações são desagradáveis... No entanto, elas podem ser resolvidas!

Quais poderiam ser as razões?

Não há tantas razões pelas quais a mensagem esperada não chega. Vamos considerar elas:

1. Qualidade dos números

Uma das principais razões é que os números são frequentemente revendidos pelos provedores. A revenda frequente pode diminuir significativamente a qualidade de um número, levando a problemas na entrega de SMS. Nesses casos, você pode simplesmente clicar no botão "Cancelar" na seção "Números Ativos". Os fundos serão reembolsados para sua conta, e você pode adquirir um novo número. Se você não tem certeza sobre qual país escolher, sinta-se à vontade para entrar em contato com nosso chat de suporte para perguntar sobre países com as melhores taxas de entrega de SMS.

2. Bloqueio de serviço

Algumas plataformas online aprenderam a reconhecer números virtuais e bloquear o envio de SMS para eles. Isso é feito para prevenir fraudes e registros em massa.

3. Dificuldades técnicas

Usar redes virtuais públicas com geolocalização alterada ou não usá-las de todo pode resultar em entrega de SMS bloqueada. Os serviços podem considerar tais tentativas de registro suspeitas.

4. Configurações incorretas

Configurações de proxy incorretas ou usar endereços IP que não correspondem ao país do número virtual pode causar problemas na entrega de SMS.

5. Violação das regras do serviço

Se você violar os termos de uso do serviço ou se envolver em atividades suspeitas, sua conta pode ser bloqueada.

Como resolver o problema

TIGER SMS oferece várias recomendações para resolver o problema:

1. Para iniciantes:

• Tente usar um dispositivo móvel para registro.

• Use o modo "incógnito" no navegador.

• Tente outro número ou país. O dinheiro por mensagens não utilizadas (cliente não recebeu SMS) é automaticamente retornado ao saldo.

2. Para usuários experientes:

• Use emulação de agentes de usuário e dados do dispositivo para registro.

• Use redes móveis privadas ou residenciais com spoofing de agente de usuário correspondente ao serviço desejado.

• Evite registro em massa através de navegadores anônimos e seguros e ferramentas similares.

• Use navegadores web especializados para configurar cada conexão.

O que fazer se você encontrar problemas com 2FA

Se você recebeu um SMS, mas sua conta ainda está bloqueada (incluindo casos com autenticação de dois fatores), por favor, entre em contato com nossa equipe de suporte. Ao enviar sua solicitação, por favor, forneça as seguintes informações:

• Número de telefone.

• Código de verificação (o primeiro código é importante).

• Data e hora da entrada do código.

• A mensagem de erro ou notificação do serviço.

É importante notar que TIGER SMS cobra apenas por SMS entregues. Se você não recebeu um SMS ou sua conta foi bloqueada, entre em contato com nossa equipe de suporte com uma descrição detalhada do problema e qualquer evidência necessária.

Sinta-se à vontade para nos contatar em nosso site ou chat de suporte no Telegram @tigers_sms! Sua satisfação é nossa prioridade!