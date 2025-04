Onde comprar um número para o Tinder?

A plataforma de namoro Tinder é uma das mais famosas do mundo. Devido a diferentes circunstâncias, muitas pessoas têm problemas para criar uma conta no Tinder. Se você deseja se inscrever no Tinder anonimamente ou de outro país, ou se quer criar várias contas no Tinder, este é o artigo certo para você!

Quais são as opções?

Para iniciar uma conta em qualquer plataforma, existem vários métodos para fazê-lo sem fornecer informações pessoais (como um número de telefone pessoal). Isso inclui o uso de um número virtual temporário. Esses números podem ser adquiridos em vários sites. Vamos falar sobre nossa conveniente plataforma TIGER SMS. Nossa empresa aluga números de telefone por um curto período para receber uma senha de uso único (OTP). Os números são descartáveis e não podem ser reutilizados.

Como é o processo?

Agora, vamos explicar como obter um número de telefone para o Tinder. Além disso, essas instruções são universais para outros serviços.

Passo 1

No início, você deve criar um perfil pessoal no TIGER SMS. Para isso, você pode especificar seu e-mail ou usar um login rápido por meio de uma das redes sociais.

Passo 2

Agora você precisa recarregar seu saldo usando uma das opções. Preste atenção ao valor mínimo de recarga.

Passo 3

Na seção ‘Comprar números’, você deve selecionar o serviço Tinder na coluna da esquerda e o país do operador na coluna da direita.

Passo 4

Comece a registrar uma conta no aplicativo. Especifique seu número de telefone. Em seguida, uma senha de uso único será enviada para seu número de telefone. Você deverá vê-la na seção ‘Telefones Ativos’ e no botão ‘Receber SMS’.

Após concluir essas etapas, você terá uma conta de namoro pronta. Assim, você pode criar muitas contas no Tinder.

Use nosso serviço e obtenha ótimos números virtuais temporários para todos os serviços!