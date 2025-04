Número virtual para se registrar no Discord em 2024

O Discord é um aplicativo de interação social projetado inicialmente para gamers. Ele permite que os usuários se comuniquem por canais de texto e voz, além de interagir com bots. Se você é um entusiasta de jogos, pode ter enfrentado dificuldades para acessar serviços internacionais como o Discord. Para criar uma conta, é necessário um número de telefone, e usar um número virtual de outro país pode resolver esse problema. Vamos explorar como se registrar no Discord sem usar seu número pessoal.

Por que usar um número virtual para se registrar no Discord?

Alguns aplicativos têm restrições sobre os tipos de números que aceitam para verificação, o que dificulta receber o SMS com o código de confirmação. A solução é usar um número de outro país, o que pode ser feito através de uma plataforma de números virtuais como TIGER SMS.

Vantagens da plataforma TIGER SMS

Sem cobranças por tentativas de SMS falhas

O TIGER SMS é útil não apenas para se registrar no Discord, mas também em outros aplicativos sociais. Você só paga pelas mensagens recebidas com sucesso. Caso o código de confirmação não seja entregue, a plataforma reembolsa o valor total. Proteção de privacidade

O TIGER SMS garante anonimato total. Para se registrar na plataforma e obter um número virtual, você não precisa fornecer dados pessoais, como número de telefone ou documentos. Todas as operações são realizadas por e-mail, garantindo um alto nível de privacidade. Disponibilidade global de números

A plataforma oferece mais de 100.000 números de diversos países, permitindo que você receba SMS com códigos de confirmação independentemente de sua localização. Além disso, suporta diversos métodos de pagamento para atender usuários de diferentes regiões.

Como criar uma conta no Discord usando TIGER SMS

Passo 1: Registre-se e faça login no TIGER SMS

Primeiro, visite o site do TIGER SMS. Selecione o idioma de sua preferência no canto superior direito. Clique em "Registrar" e preencha o formulário, fornecendo apenas um nome de usuário e um endereço de e-mail. Não é necessário um número de telefone real.

Passo 2: Recarregue seu saldo e compre um número temporário

Depois de registrado, acesse seu painel de controle. Aqui, você pode recarregar seu saldo e comprar um número. Clique no botão "Recarregar saldo" e escolha seu método de pagamento preferido. Os números virtuais para se registrar no Discord custam a partir de apenas 1 rublo. Caso o SMS não seja entregue, o dinheiro será reembolsado.

Passo 3: Compre um número para o Discord

No painel de controle, use a barra de pesquisa para digitar “Discord” e selecione o país desejado. Clique em "Comprar" para continuar.

Passo 4: Registre-se no Discord

Agora você está pronto para se registrar no Discord. Acesse o site do Discord e insira o número virtual que comprou. Volte ao painel do TIGER SMS, clique em "Receber SMS" e, em poucos segundos, o código de confirmação aparecerá. Copie o código, cole no Discord e complete as etapas restantes de registro—sua conta estará pronta!

Conclusão

Para se registrar em aplicativos internacionais como o Discord, muitas vezes é necessário um número de outro país. Os números virtuais, como os oferecidos pelo TIGER SMS, facilitam evitar essa restrição. Esse método permite criar contas sem usar dados pessoais ou números de telefone reais, garantindo segurança e comodidade. Agora você sabe como se registrar no Discord sem vincular seu número pessoal!