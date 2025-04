O Modem Gateway SMS SK 64-Port ChinaSkyline: Soluções Avançadas para Mensagens em Massa

Para empresas e indivíduos que necessitam de uma solução poderosa e conveniente, o Modem Gateway SMS SK 64-Port se destaca como uma solução de primeira linha para funcionalidades de gateway SMS. Este sistema de modem de última geração facilita a entrega de SMS e MMS de alto volume através de tecnologia baseada em IP, garantindo uma transmissão de dados rápida e confiável. Com suas capacidades de gerenciamento remoto, os usuários podem convenientemente enviar mensagens em massa de diferentes locais usando um sistema de controle unificado.

Principais Características do Modem Gateway SMS SK 64-Port:

-Mensagens de Alta Capacidade – Suporta até 64 conexões GSM simultâneas para envio de mensagens em massa sem interrupções.-

-Administração Remota – Permite supervisão centralizada de pools de modems em várias regiões e países.

-Conectividade API – Habilita integração fluida com soluções de software personalizadas através de APIs SMPP e HTTP.

-Troca de Cartões SIM – Mantém o desempenho máximo ao alternar automaticamente os cartões SIM para evitar bloqueios.

-Compatibilidade Multirrede – Suporta redes GSM, CDMA e WCDMA para operação versátil.

Especificações Técnicas do Gateway SMS SK616-64



O Gateway SMS SK616-64 foi projetado para fornecer mensagens SMS de alta velocidade e confiáveis para empresas. Este dispositivo multifuncional é projetado para envio e recebimento de SMS, bem como para envio em massa. Diferente dos modems convencionais, ele opera por meio de uma rede IP, permitindo que os clientes configurem seus servidores SMS com facilidade.

Detalhamento Técnico:

Canais e Slots de SIM:

-O modelo SK616-64 apresenta 16 canais operacionais.

-Acomoda 64 slots para SIM, com 4 SIMs por canal (A, B, C, D), garantindo uma rotação sem falhas.

Rede e Conectividade:

-Permite conectividade WAN via Ethernet, utilizando um endereço IP padrão de 192.168.1.10.

-Oferece acesso ao console por meio de uma porta serial USB, com uma taxa de baud de 115200.

Configuração de Energia e Refrigeração:

-Aceita uma faixa de entrada de energia de 100-240V a 50-60Hz com um máximo de 1.2A.

-Potência de saída: 12V/5A.

-Equipado com dois ventiladores de refrigeração, que ativam automaticamente conforme a temperatura da CPU.

Características Avançadas:

-Envio e recebimento de SMS em massa, com capacidade para processar até 9.600 mensagens por hora.

-Suporte para modificação de IMEI.

-Gerenciamento remoto de pools de SIM.

-Cartões SIM intercambiáveis a quente.

-Suporte a criptografia (incluindo RC4, VOS, Ejoin Private e outras tecnologias especializadas).

-Compatibilidade com comandos AT.

Controle Centralizado e Operações de SMS em Massa



O Modem Gateway SMS SK616-64 oferece controle remoto simplificado, ideal para empresas que requerem operações de SMS em larga escala. Equipado com Roteamento de Menor Custo (LCR), permite que os usuários otimizem os custos selecionando os caminhos de mensagens mais econômicos.

Capacidades Adicionais:

Integração com Redes Móveis:

-Compatível com os principais operadores, oferecendo chamadas gratuitas ou de baixo custo dentro da mesma rede.

-Serve como uma extensão sem fio para sistemas telefônicos empresariais, aumentando a conectividade e flexibilidade.

Troca Automática de SIM:

-Seleção inteligente de SIM com base no saldo e uso.

-Alarmes de saldo para evitar interrupções inesperadas no serviço.

Mensagens de Alta Velocidade:

-Lida com transmissões em massa de SMS através de servidores EPSIP.

-Oferece suporte ao cliente/servidor SMPP.

-Permite verificação de saldos e detalhes de cobrança através de códigos USSD.

Atualizações de Firmware:

-Suporta atualizações de firmware tanto locais quanto online.

Monetize Seus Cartões SIM Inativos com TIGER SMS e Ganhe com Facilidade! Procurando uma maneira inteligente e sem complicações de gerar renda passiva? O TIGER SMS oferece uma oportunidade inovadora para ganhar dinheiro recebendo SMS e ser pago pelos SMS enviados através de seus cartões SIM inativos. Seja você um indivíduo ou uma empresa, essa parceria permite que você ganhe com o seu celular, enviando SMS enquanto aproveita a tecnologia de gateway SMS de ponta.

Por que colaborar com o TIGER SMS?

-Resposta Rápida: Envie sua aplicação e nossa equipe entrará em contato com você em até 24 horas.

-Termos Flexíveis: Adaptamos os acordos de acordo com suas necessidades.

-Integração Sem Complicações: A configuração da API é concluída em uma semana.

-Acesso Instantâneo a Clientes: Beneficie-se de nossa rede de clientes já estabelecida.

-Ganhos Lucrativos: Ganhe dinheiro enviando e recebendo SMS—cada mensagem processada com sucesso significa mais lucro!

Transforme Seus Cartões SIM em um Ativo Gerador de Dinheiro



Com o TIGER SMS, você pode receber mensagens SMS online, receber uma mensagem SMS online, e ganhar dinheiro recebendo SMS com um esforço mínimo. Se você está interessado em expandir suas capacidades de mensageria em massa, o Modem Gateway SMS SK 64-Port garante eficiência e confiabilidade.

Não deixe seus cartões SIM ficarem inativos—comece sua jornada de ganhar dinheiro com SMS hoje! Entre em contato com o TIGER SMS e descubra como você pode ser pago por SMS enquanto maximiza seus recursos móveis.