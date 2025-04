Equipamentos para fazendas de SIM: um guia de seleção

Um PC ou notebook com conexão de internet estável.

A TIGER SMS oferece um programa de parceria para monetização de cartões SIM, através do qual você pode ganhar em média a partir de $1000 por mês. Você precisará de um número significativo de cartões SIM não utilizados. Ao colaborar com a TIGER SMS, você receberá uma porcentagem da ativação dos seus cartões SIM, sem muito esforço.

Em outras palavras, esses dispositivos permitem fazer e receber chamadas utilizando a rede GSM/3G/4G no seu sistema de telefonia VoIP existente.

Yeastar TG: Mais do que um gateway, é uma ponte universal que conecta o mundo da comunicação móvel ao seu sistema VoIP – uma família de dispositivos que conectam diretamente redes GSM/3G/4G a redes VoIP. Isso permite comunicação bidirecional:

OpenVox VoxStack: Gateway que elimina as fronteiras entre GSM e VoIP – uma família de gateways GSM de alta tecnologia, desenvolvida pela OpenVox para garantir a convergência entre redes GSM e VoIP.

Teste de qualidade de serviço: Avaliação do nível de serviço aos clientes, análise de KPIs (indicadores-chave de desempenho) da rede.

Integração: Possibilidade de integração com outras plataformas e sistemas.

4. Plataformas de gestão de SIM em nuvem: São soluções de software oferecidas como SaaS (Software as a Service) que permitem gerenciar e monitorar remotamente a operação de cartões SIM usados em diversos dispositivos e aplicações. Funcionalidades:

3. Servidores de comunicação industrial: São mais do que simples computadores. Eles são ferramentas poderosas que permitem gerenciar e monitorar efetivamente a operação de um grande número de cartões SIM. Exemplos:

Modem GSM: Permite a operação simultânea com vários cartões SIM (de 2 a 48 ou mais).

2. Gateway GSM multiportas: É um dispositivo de telecomunicações que combina as funções de:

Custo-benefício: Os dispositivos SDR costumam ser mais baratos do que os receptores de rádio tradicionais com características semelhantes.

Flexibilidade: A funcionalidade do dispositivo SDR é determinada pelo software, o que permite expandir suas capacidades instalando novos programas.

1. Dispositivos SDR (Software Defined Radio): São sistemas de rádio definidos por software, que utilizam programas para processar sinais de rádio. Ao contrário dos receptores de rádio tradicionais, onde as funções de processamento de sinal são implementadas em nível de hardware, os dispositivos SDR transferem grande parte desse trabalho para o computador. Vantagens dos dispositivos SDR:

Escolher os equipamentos certos para fazendas de SIM é uma etapa crucial na criação de um sistema eficiente, capaz de operar com múltiplos cartões SIM simultaneamente. Equipamentos bem selecionados garantem o funcionamento estável e eficaz da fazenda, o que, por sua vez, impacta na qualidade dos serviços prestados e economiza recursos do seu negócio.

Autor: Dmitri Petrov

Ele explora o que há de mais recente em estratégias de marketing digital, com foco nas tendências de mídia social e análise do comportamento do consumidor. Sua cobertura perspicaz ajuda os profissionais de marketing a se manterem à frente da curva em um setor em rápida evolução.