Registro de uma conta no Steam em 2024 sem um número de telefone pessoal

O registro pode parecer uma tarefa complicada, mas não se desespere! Existe uma maneira de contornar isso que permite acessar todas as vantagens desta plataforma de jogos sem revelar suas informações de contato pessoais.

O que são números virtuais?

Os números virtuais funcionam como informações de contato temporárias, criadas para fins específicos, como registro, obtenção de bônus ou anonimato online. Eles eliminam a necessidade de comprar cartões SIM ou usar dispositivos especializados, funcionando exclusivamente pela internet com software especializado.

Veja como funciona:

Você adquire um número virtual do serviço TIGER SMS por um período determinado, geralmente 20 minutos. Durante esse tempo, você deve receber o SMS de verificação; caso contrário, seu dinheiro será reembolsado.

Vantagens dos números virtuais

Primeiro, eles protegem suas informações pessoais, garantindo total anonimato e proteção contra spam. Além disso, permitem criar várias contas verificadas com funcionalidades ampliadas, ideais para novas aventuras de jogos. Além disso, com um número virtual, você pode registrar contas estrangeiras no Steam e acessar modos ranqueados em jogos como Dota 2, garantindo a proteção de sua conta contra possíveis violações.

Passos para criar uma conta Steam sem um número pessoal Criar uma conta é um processo simples, independentemente de usar o cliente Steam ou o site. Aqui está um guia passo a passo:

1. Acesse o site do TIGER SMS, faça login ou registre-se.

2. Recarregue seu saldo através dos métodos de pagamento disponíveis.

3. Selecione o serviço Steam e o país.

4. Visite a página do Steam e selecione a opção "Registrar conta".

5. Insira seu endereço de e-mail e país de residência, depois confirme seu endereço de e-mail clicando no link de confirmação.

6. Estabeleça uma identificação de usuário e crie uma senha..

7. Dirija-se à área "Detalhes da conta" e selecione "Incluir número" na seção de dados de contato.

8. Insira o número virtual e aguarde o SMS com o código de verificação.

9. Insira o código e pronto! Sua conta Steam está pronta para uso.

Problemas durante o registro?

Não se preocupe. Certifique-se de que seu endereço de e-mail está correto, verifique a pasta de spam para o e-mail de confirmação e resolva problemas de conexão verificando sua conexão com a internet. Limpar o cache do navegador ou reiniciar o dispositivo também pode resolver problemas comuns.

Experimente este método para registrar uma conta Steam sem revelar seu número de telefone pessoal. Aproveite a liberdade de jogar sem comprometer sua privacidade!