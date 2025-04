Registre-se no Naver usando um número virtual!

Usando um número virtual temporário da TIGER SMS , você pode se registrar anonimamente no Naver, evitando a necessidade de confirmar um número de telefone real. Esta é uma solução conveniente para aqueles que valorizam sua privacidade na internet. Não perca a oportunidade de se juntar ao Naver enquanto mantém seu anonimato!

6. Pronto! Agora você pode desfrutar de todas as funcionalidades deste serviço sul-coreano superior e inovador.

5. Volte para o Naver e insira o número fornecido pelo serviço. Um SMS com um código será enviado para este número, que você precisará inserir para concluir o registro.

3. Crie um apelido único, insira seu e-mail e forneça as informações necessárias. Pare quando solicitarem um número de telefone. Infelizmente, o aplicativo não está disponível em alguns países, então alugar um número virtual é a melhor solução.

2. Isso o redirecionará para a página de registro, onde o idioma inglês está disponível. Clique em "Sign Up" e marque todas as caixas.

1. Visite o site https://www.naver.com. À direita da página, você encontrará uma janela verde com o texto "NAVER 로그인". Se seu navegador não suportar tradução, basta clicar nele.

Usando um número virtual temporário da TIGER SMS , você poderá se registrar facilmente no Naver, mantendo seu anonimato e confidencialidade. Isso é conveniente se você valoriza sua privacidade na internet.

Quer se inscrever no popular portal sul-coreano Naver, mas não possui um número de telefone coreano? Agora há uma solução!

