Quectel M35: Libere Conectividade Fluida para a Próxima Geração de Comunicação

Na era dos smartphones, onde os slots para SIM duplos e triplos estão se tornando a norma, surge uma nova pergunta: e se você precisar do funcionamento simultâneo de 64 cartões SIM?

Apresentamos o Quectel M35: um modem GSM de última geração que abre novas possibilidades.

Por que tantos cartões SIM?

A abundância de cartões SIM surge do desejo de amplificar as fontes de renda através de serviços de ativação de SMS. Se você optar por embarcar em um caminho de monetização de SMS por meio do programa de parceria TIGER SMS, o modem Quectel M35 torna-se seu fiel companheiro. Ao integrar este modem com um gateway GOIP, você pode coordenar uma rede de cartões SIM, cada um coletando ativamente mensagens SMS para aumentar seu fluxo de renda a cada mensagem recebida. A genialidade desse sistema é sua escalabilidade; à medida que você aumenta o número de cartões SIM em operação, seus ganhos potenciais disparam proporcionalmente.

Características e Benefícios:

1. Compatibilidade com redes GSM/GPRS em quatro bandas de frequência:

GSM850MHz: América do Norte e do Sul, Austrália, partes da África. EGSM900MHz: Europa, Ásia, Oriente Médio, África. DCS1800MHz: Europa, Ásia, Austrália. PCS1900MHz: América do Norte e do Sul.



2. Garante transmissão de dados rápida e confiável com as seguintes tecnologias:

Classe 12(10) multi-slot GPRS: Essa tecnologia permite a utilização simultânea de múltiplos slots de tempo GPRS, aumentando a capacidade dos canais de transmissão de dados. Diversos esquemas de codificação GPRS: O modem é compatível com uma variedade de esquemas de codificação GPRS, melhorando a eficiência da transmissão de dados com base nas condições da rede.



3. Exemplifica confiabilidade e resiliência, tornando-o adequado para sistemas que requerem comunicação contínua e ininterrupta:

Componentes de alta qualidade: O modem é construído com componentes de alta tecnologia de fabricantes líderes mundiais. Testes rigorosos: O modem passa por testes em várias etapas, garantindo sua funcionalidade em diversas condições. Proteção contra sobretensão: O modem possui proteção contra sobretensão embutida, garantindo operação estável mesmo em redes elétricas instáveis. Ampla faixa de temperatura de operação: O Quectel M35 prospera em extremos de temperatura, com uma faixa operacional que faria um urso polar invejar. Do frio de -40°C ao calor escaldante de +85°C.



4. Projetado com recursos inovadores de economia de energia: O modem opera eficientemente com consumo mínimo de energia, garantindo uso prolongado sem comprometer o desempenho.

Tempo de trabalho estendido: Pode operar por mais tempo com uma única carga de bateria. Dissipação de calor reduzida: Gera menos calor, prolongando sua vida útil.



5. Pequeno em formato, compatível com diversas interfaces, integra-se perfeitamente em uma infinidade de dispositivos e sistemas:

Fácil instalação: Cabe facilmente em qualquer espaço. Eficiência energética otimizada: Reduz drasticamente o consumo de energia, prolongando significativamente a longevidade operacional do seu dispositivo. Leve: O modem não adiciona peso ao seu dispositivo.



6. O Quectel M35 não é apenas um modem, é um camaleão digital. Este pequeno prodígio fala uma infinidade de idiomas: protocolos TCP/UDP, FTP e PPP, permitindo que ele se integre perfeitamente em qualquer situação de rede.

Isso se traduz em alguns superpoderes sérios:

Missionário de Muitas Tarefas: Precisa transferir dados? Feito. Supervisionar um dispositivo remoto? O M35 pode lidar com uma ampla gama de trabalhos. Ninja de Rede: Firewalls e roteadores? Sem problemas. O M35 pode se adaptar para trabalhar com uma vasta gama de dispositivos e aplicações de rede, tornando-o um mestre do disfarce no mundo digital. Simplicidade Tecnológica: Configurar e gerenciar o M35 é fácil. É como ter um assistente de rede que fala sua língua, eliminando a necessidade de configurações complexas.



7. Sua força está em sua capacidade de operar perfeitamente em caixas eletrônicos, máquinas de venda automática, terminais de pagamento e outras fortalezas financeiras. Em tais ambientes, a transmissão segura e confiável de dados de transações é primordial, e o M35 lida com essa tarefa como um profissional:

Segurança: Equipado com recursos de segurança de hardware e software que protegem os dados de transações contra roubo e acesso não autorizado. Confiabilidade: Construído com componentes de alta tecnologia e garante operação ininterrupta 24/7. Facilidade de uso: Fácil de configurar e gerenciar.



O modem Quectel M35 não é apenas um dispositivo, mas uma chave para novas possibilidades e lucros. Não se apresse em descartar cartões SIM não utilizados! Com o programa de afiliados TIGER SMS, eles podem se tornar sua renda passiva. Nossos parceiros podem ganhar a partir de US$1000 por mês.

Mesmo uma quantidade modesta pode evoluir para um fluxo de renda constante. Quanto maior a quantidade de cartões SIM empregados, maior o potencial para registros de contas em redes sociais, aumentando assim seus ganhos. Componentes essenciais incluem:

Cartões SIM.

Equipamento dedicado: banco de SIM, GOIP ou modem GSM. Nossos especialistas estão prontos para ajudá-lo a escolher a opção mais adequada.

PC ou laptop com conexão de internet confiável.

Dicas para comprar Quectel M35:

O preço da versão do Quectel M35 com 64 portas, muito procurada, varia entre US$400 e US$600. Está disponível em várias plataformas, incluindo AliExpress, Alibaba e Made-in-China.

Por que escolher essas plataformas?

Variedade extensa: Essas plataformas oferecem uma ampla variedade de versões do Quectel M35 de diferentes fornecedores.

Preços competitivos: Avalie os custos em diferentes plataformas para garantir a oferta mais vantajosa.

Conveniência: Pedir o Quectel M35 online oferece uma experiência sem complicações com entrega em domicílio.

Dicas de compra: