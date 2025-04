Como desbloquear no Telegram

Se a sua conta estiver bloqueada no Telegram, você não poderá enviar mensagens para novos contatos, mas poderá continuar se comunicando com usuários cujos números já estão nos seus contatos. As razões para o bloqueio podem ser diversas.

O bloqueio de conta no Telegram pode ocorrer por vários motivos. Um dos principais é o spam. Se os usuários começarem a reportar suas mensagens como spam, isso pode levar ao bloqueio. Isso se aplica tanto a mensagens pessoais quanto a comentários em grupos ou canais.

Bloqueio por spam

O Telegram responde às queixas dos usuários e bloqueia contas de quem envia mensagens indesejadas. Isso pode ocorrer independentemente de você ter uma conversa ativa com o destinatário ou não. Portanto, é importante ser cauteloso ao se comunicar e não impor mensagens.

Bloqueio por enviar mensagens a novos contatos

Se você cria novos chats com frequência ou envia mensagens a novos usuários com muita frequência, sua conta pode ser bloqueada. Por exemplo, se você cria mais de 14 novos chats em 3 minutos, isso pode levar ao bloqueio. Recomenda-se manter intervalos razoáveis entre mensagens, por exemplo, não mais de uma a cada 3 minutos.

Como evitar o bloqueio

Para evitar o bloqueio no Telegram, é importante não enviar spam aos usuários e enviar apenas o que pode ser interessante para seus clientes. Personalizar as mensagens ajuda a torná-las mais relevantes e menos propensas a serem marcadas como spam. Também é necessário seguir as recomendações sobre a frequência de envio de mensagens por número de telefone.

O que fazer se sua conta estiver bloqueada

Se sua conta estiver bloqueada, você pode entrar em contato com o bot @SpamBot. Os moderadores analisarão sua solicitação e fornecerão informações sobre as razões do bloqueio. Se o bloqueio for um erro, sua conta pode ser desbloqueada. Em caso de bloqueio justificado, você terá que esperar o tempo indicado, após o qual o acesso à conta poderá ser restaurado.

Se nada do acima ajudar, recomendamos considerar números virtuais temporários.

Os números virtuais temporários da TIGER SMS ajudarão você a criar uma nova conta no Telegram sem esforços adicionais. Os números virtuais não estão vinculados a uma pessoa específica, então você não precisa se preocupar com sua privacidade.

Para se registrar no Telegram com um número virtual, siga estes passos:

1. Acesse o site TIGER SMS e registre-se ou faça login em uma conta existente.

2. Recarregue o saldo da sua conta.

3. Selecione o serviço Telegram e o país.