Como recarregar o saldo no site TIGER SMS

Neste artigo, vamos analisar todas as opções de recarga de saldo no site TIGER SMS disponíveis no momento.

1) Método de recarga através da Cryptomus. Este método de pagamento é um dos mais compreensíveis e convenientes para todos os usuários.

Para recarregar o saldo através da Cryptomus, você precisa seguir estes passos:

1. Acesse a aba de recarga de saldo

2. Escolha o método de pagamento Cryptomus

3. Digite a quantia desejada que você deseja creditar no saldo

4. Clique em recarregar

5. Em seguida, abrirá um site com a janela de pagamento, onde você precisa selecionar a criptomoeda e a rede

6. Clique no botão de confirmação e escaneie o código QR

7. Conclua o pagamento

2) Recarga através do Alipay. A recarga através do Alipay é ideal para usuários chineses.

1. Escolha o serviço de pagamento Alipay e clique em recarregar

2. Um site será aberto, onde você deve selecionar a quantia que deseja creditar no saldo

3. Digite as informações de contato escolhendo uma das duas opções oferecidas e confirme o pagamento. Não se esqueça de prestar atenção à taxa.

4. Volte para o site TIGER SMS e insira o código de confirmação do sistema de pagamento para concluir o pagamento. Para isso, digite o número do pedido no mecanismo de busca.

5. Ao encontrar com sucesso, as informações de pagamento serão exibidas e na parte inferior de todas essas informações estará a senha do cartão (kami/卡密). É isso que você deve inserir na página de pagamento.

6. Para usar corretamente a senha do cartão: primeiro clique no botão do sistema de pagamento com o qual você pagou. Em seguida, a senha do cartão pode ser usada com sucesso.

3) Recarga através da carteira Lava

1. Na página de seleção do método de pagamento, escolha ""LAVA"" entre as opções oferecidas.

2. Após escolher LAVA, você será redirecionado para o site do serviço LAVA para fazer o pagamento.

3. Faça login na sua conta LAVA. Se você não tiver uma conta, registre-se e siga as instruções no site para criar uma conta.

4. Verifique o valor e os detalhes do pedido na página LAVA. Preste atenção ao fato de que o valor que você deseja creditar deve ser indicado levando em consideração a taxa no site TIGER SMS e no serviço de pagamento LAVA. Neste caso, o pagamento será de 316,51 rublos.