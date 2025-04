Registro no QQ usando um número virtual

QQ é uma das redes sociais chinesas mais populares, oferecendo muitas oportunidades para comunicação, jogos, conteúdo multimídia e muito mais. No entanto, para se registrar no QQ, é necessário um número de telefone móvel chinês, o que pode criar problemas para usuários fora da China. Neste artigo, revisaremos os passos para se registrar no QQ usando um número virtual.

Antes de começar, certifique-se de que no dia em que você quiser criar a conta não houve tentativas anteriores. Se você já tentou se registrar no aplicativo seguindo outras instruções, espere até o dia seguinte e tente novamente com nossas instruções.

Criação de uma conta QQ

1. Visite o site oficial do QQ, navegue até a plataforma que você precisa e escaneie o código QR, após o qual a versão mais recente do aplicativo será instalada no seu telefone.

2. Após instalar o aplicativo, abra-o. Você verá a tela principal do aplicativo, onde precisará pressionar o botão localizado à esquerda, que indica o registro.

3. Visite o site oficial do TIGER SMS e se registre.

4. Recarregue seu saldo da maneira mais conveniente para você.

5. Compre um número virtual temporário australiano para o serviço Tencent QQ.

6. Insira o número recebido na janela de registro, não se esqueça de confirmar o acordo de usuário.

7. Complete o captcha proposto pelo aplicativo (Exemplo).

8. Espere a janela de entrada do código. O código será enviado para o número virtual do TIGER SMS.

9. Receba o código e insira-o na janela correspondente.

É assim tão simples! Agora, tudo o que você precisa fazer é criar um nome de usuário e uma senha.

Mantenha-se conectado, compartilhe momentos e descubra novos horizontes através desta plataforma dinâmica. Comece sua jornada no mundo do QQ hoje e aproveite ao máximo as ofertas desta vibrante comunidade.

Compre um número virtual agora!