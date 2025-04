Como ganhar dinheiro com o Hamster Combat usando números virtuais em 2024?

Hamster Kombat é um jogo de cliques envolvente onde você ganha moedas virtuais ao tocar na tela. No jogo, você se torna um líder de bolsa de valores, com um hamster como protagonista. O objetivo principal é melhorar o status da bolsa e vencer batalhas de hamster. Para avançar, você precisa subir de nível e ganhar mais moedas por clique. É importante não exagerar nos cliques, pois cada toque reduz a energia do hamster, que pode ser recuperada em pelo menos 5 minutos.

Um dos aspectos chave do jogo é a participação diária. Perder dias pode resultar na reinicialização do progresso. Para ganhar moedas de forma eficaz, é recomendável entrar no jogo a cada três horas - as razões para isso serão explicadas abaixo.

O guia detalhado fornecido pelos criadores do jogo está disponível, mas, resumidamente:

Comece escolhendo uma bolsa de valores para ganhar. Existem muitas opções, desde Gate.io até Binance, entre outras. A escolha da bolsa não afeta o desenvolvimento do seu caminho, não influencia o resultado do jogo e pode ser alterada a qualquer momento.

Hamster Kombat: Quanto mais moedas, mais oportunidades!

A jornada pelos níveis do Hamster Kombat é marcada pela empolgante acumulação de moedas. Existem 9 níveis no total no jogo, cada um dos quais desbloqueia novas oportunidades:

Bronze: Nível inicial, disponível com 0 moedas.

Prata: Alcançado com 5.000 moedas.

Ouro: 25.000 moedas.

Grandmaster: O pináculo da maestria, alcançado com impressionantes 100+ milhões de moedas! Quanto maior o nível, mais moedas você receberá por clique!

Hamster Kombat recompensa generosamente seus jogadores dedicados, tornando o caminho para a riqueza mais curto e envolvente.

Os números exatos não são divulgados. Para acelerar a acumulação de riqueza, o impulso é importante.

Impulso No1 - Multitap, que aumenta a quantidade de moedas por clique. Custa 2.000 moedas de jogo e pode ser usado ilimitadamente, mas cada ativação se torna mais cara que a anterior.

Impulso No2 - Limite de energia, aumentando o estoque de energia para cliques prolongados. Custo inicial - 2.000 moedas com possibilidade de atualização.

Impulso No3 - Energia total, uma oferta gratuita que permite recuperar energia até seis vezes por dia, com ativação disponível uma vez por hora.

Participe de várias missões para aumentar sua renda.

Existem quatro maneiras de ganhar (na seção "Ganhar"): inscrever-se no canal de jogo ou ingressar no grupo Telegram, seguir uma conta em uma rede social X Twitter e convidar três amigos para o jogo. No menu de tarefas diárias, a principal recompensa é um bônus por login diário - no primeiro dia, você recebe 500 moedas, e no sétimo dia, 100.000 moedas. Não se esqueça de coletar suas moedas grátis todos os dias, caso contrário, o contador de dias será reiniciado. Completar outras tarefas pode render de 5.000 a 25.000 moedas. Ganhar com referências: se um usuário do Telegram se juntar ao jogo através do seu link, ambos ganham 5.000 moedas. Se o usuário tiver o Telegram Premium, você pode ganhar 25.000 moedas com isso.

Como ganhar moedas sem tocar?

Para ganhar moedas, não é necessário jogar constantemente. Você pode gerar receita de jogo comprando cartões na seção "Mine". Os cartões disponíveis incluem "Legal", "PR&Team", "Markets" e "Specials". Cada cartão gera lucro específico - por exemplo, o cartão "BTC pairs", que custa 250 moedas, gera 40 moedas por hora, mesmo fora do jogo. Escolha os cartões com base no preço e no lucro. Os cartões são ativos por 3 horas após sair do jogo, e então você precisa reiniciar o Hamster Kombat para continuar ganhando moedas. Cada cartão pode ser atualizado, aumentando seu nível - cada nível subsequente é mais caro que o anterior, mas gera mais lucro por hora.

