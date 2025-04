Como Criar um ID Apple Sem Usar Seu Número de Telefone

Muitas pessoas preferem não usar seu número de telefone ao criar um ID Apple para proteger sua privacidade, aumentar a segurança e evitar mensagens promocionais. Uma solução é usar TIGER SMS, um serviço que fornece números virtuais temporários para verificação via SMS.

Aqui estão os passos para criar um ID Apple sem usar seu número de telefone real, utilizando TIGER SMS:

1. Cadastre-se no TIGER SMS: Crie uma conta no site do TIGER SMS.

2. Recarregue Sua Conta: Adicione fundos à sua conta e escolha um número virtual do país desejado.

3. Crie Seu ID Apple: Inicie o processo de registro para um novo ID Apple no site oficial da Apple.

4. Use o Número Virtual: Quando solicitado um número de telefone para verificação, utilize o número virtual temporário fornecido pelo TIGER SMS.

5. Receba o Código de Verificação: Receba o código de verificação através de SMS enviado ao número virtual e complete o processo de registro.

Usar um número virtual do TIGER SMS pode ajudá-lo a:

Proteger Suas Informações Pessoais: Evite usar seu número de telefone real, protegendo efetivamente sua privacidade.

Reduzir Riscos: Minimize a possibilidade de seu número real ser revelado.

Evitar Mensagens Promocionais: Reduza a quantidade de mensagens promocionais indesejadas.

Cadastre-se no TIGER SMS hoje para criar seu ID Apple e garantir que seus dados permaneçam seguros. Visite o site do TIGER SMS para experimentar a conveniência e confiabilidade dos números virtuais.