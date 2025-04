Dolphin Anty e Tiger SMS: Como Criar Múltiplas Contas em Qualquer Plataforma?

Muitos tipos de negócios online, marketing digital e gerenciamento de reputação exigem a gestão de um grande número de contas. Isso é chamado de multi-conta. Gerenciar dezenas, centenas ou mais contas é conhecido como account farming.

O que é Gerenciamento de Múltiplas Contas e para que Serve?

Trata-se da criação de um grande número de contas em uma plataforma, todas gerenciadas por um único usuário. Qualquer plataforma online permite um número limitado de contas por pessoa.

Exceder esses limites não é tão simples quanto parece. Muitos sites possuem sistemas antifraude (que combatem manipulações). Eles analisam as impressões digitais do navegador e as utilizam para identificar usuários tentando registrar novas contas além do limite. Sistemas antifraude também bloqueiam registros de usuários que foram previamente banidos da plataforma por violarem alguma regra.

Uma impressão digital do navegador (fingerprinting) é uma informação única sobre o navegador e o dispositivo do usuário. Isso inclui dados sobre configurações do navegador, sistema operacional, fontes instaladas, resolução de tela e outras características. A combinação dessas características forma uma assinatura única, que pode ser usada para identificar um usuário mesmo sem cookies.

Em muitas áreas da atividade online, o multi-conta é necessário pelos seguintes motivos:

Promoção de Perfis. Um exemplo clássico são vídeos no YouTube, promovidos por meio de likes e comentários inflados por centenas ou milhares de contas. É possível registrar tal número de contas por um único usuário, mas o sistema perceberá a manipulação. Portanto, a plataforma precisa "acreditar" que as contas pertencem a diferentes usuários. Isso funciona da mesma maneira para promoção no Twitter, TikTok, Google Play e outras plataformas semelhantes.

Manipulação de Reputação. Envolve principalmente postar avaliações positivas e comentários de aprovação. Sites de avaliação são muito rigorosos contra manipulações. Se um usuário criar mais de uma conta e começar a postar ativamente avaliações, será imediatamente bloqueado.

Escalonamento de Publicidade. Plataformas de publicidade geralmente limitam o número de contas por usuário. Mas com apenas uma conta, grandes volumes de publicidade não podem ser lançados.

Escalonamento de SMM. Às vezes, um especialista em SMM precisa gerenciar um grande número de perfis ou páginas, mais do que a rede social permite para um único usuário.

Monitoramento de Publicidade. Quem trabalha com campanhas publicitárias online cria muitas contas não apenas para lançar promoções, mas também para monitorar os anúncios de concorrentes. Por exemplo, preenchendo um perfil no Facebook com diferentes interesses e simulando diferentes dispositivos, é possível rastrear diferentes anúncios.

Uso Estendido de Versões Gratuitas de Serviços. Alguns serviços oferecem descontos ou versões gratuitas por tempo limitado para novos usuários. Para utilizá-los por um período maior, é necessário criar múltiplas contas.

Superar Limites de Apostas. Alguns sites de apostas limitam o tamanho da primeira aposta e o número de apostas para um único jogador dentro de um determinado período. Para superar esses limites, os jogadores precisam criar várias contas.

Vale ressaltar que alguns usuários criam muitas contas para atividades de risco, como envio de spam, mensagens fraudulentas, criação de páginas falsas, venda de substâncias proibidas, cyberbullying, etc. Essas atividades são ilegais ou borderline ilegais. As regras do Tiger SMS e do Dolphin Anty proíbem o uso de seus serviços para ações ilegais.

No entanto, na maioria dos casos, o multi-conta não está ligado a atividades imorais ou ilegais. Por isso, explicamos e mostramos como superar os limites na criação de múltiplas contas.

Como Criar Muitas Contas em Uma Plataforma como Um Único Usuário?

Para superar as limitações e enganar os sistemas antifraude, é necessário substituir a impressão digital do navegador. A melhor ferramenta para isso é um navegador anti-detecção. Com ele, é possível criar perfis de navegador (browser profiles). Cada perfil é um espaço isolado que simula um usuário separado com uma impressão digital única.

Lista de Perfis de Navegador no Dolphin Anty e Abertura dos Mesmos.

Ao criar um perfil de navegador, você pode simular diversos dispositivos e sistemas operacionais, além de adicionar proxies para alterar sua localização.

Criação de um Perfil no Dolphin Anty, Adicionando um Proxy e Escolhendo o Sistema Operacional que o Perfil Irá Simular.

Para simular com sucesso uma impressão digital, ela precisa parecer natural e consistente aos olhos dos sistemas antifraude. Vamos abrir o perfil "None" com proxies poloneses e acessar o site Pixelscan.

No Pixelscan, o funcionamento dos sistemas antifraude é exibido na tela. Qualquer inconsistência na impressão digital do navegador é mostrada na tela. No entanto, aqui vemos que o Pixelscan não detectou inconsistências, o que significa que nem o Facebook, nem o Google, nem o TikTok ou outras plataformas detectarão.

Assim, com o Dolphin Anty, é possível criar perfis de navegador e registrar uma nova conta em cada perfil no mesmo site. O número de perfis equivale ao número de contas nessa plataforma. O site não saberá que todas essas contas são usadas por uma única pessoa.

Por Que Você Precisa de um Provedor de Números Virtuais Aqui?

Alguns serviços online não permitem registro de contas sem um número de telefone — Google, Facebook, Amazon, TikTok, PayPal, VK, Walmart, etc. É aqui que entram os provedores de números virtuais. Estes são serviços onde você pode alugar um número para receber SMS com um código de registro ou confirmação de ação online. Um desses serviços é o Tiger SMS.

O Tiger SMS oferece:

Uma ampla seleção de números. Mais de 100.000 números virtuais de 260+ países estão disponíveis;

Baixo custo e pagamento por SMS recebido. Os preços começam a partir de 5 rublos;

Anonimato. Nenhum dado pessoal é necessário para usar o serviço;

Diversidade de métodos de pagamento. O serviço aceita diferentes métodos de pagamento, incluindo cartões de banco, carteiras digitais e criptomoedas;

API para automação. Desenvolvedores e usuários empresariais podem integrar via API, permitindo automatizar o processo de recebimento de mensagens SMS.

Chega de Teoria. Vamos Testar o Serviço na Prática.

Como Criar Contas em Massa Usando Tiger SMS e Dolphin Anty?

Por exemplo, vamos tentar registrar uma conta no PayPal usando um número gratuito do Tiger SMS. Números gratuitos estão disponíveis na seção correspondente do site.

Ao mesmo tempo, vamos abrir um perfil no Google no Dolphin Anty e acessar a página de registro do PayPal. Agora, no Tiger SMS, vamos escolher o número +46731298593.

Em seguida, voltamos ao PayPal e inserimos este número para registro.

Inserimos o número no campo de registro e clicamos em "Registrar." O sistema envia um SMS com um código de confirmação para o número fornecido.

Inserimos o código, e tudo está pronto!

Agora, basta criar uma senha, adicionar um endereço (você pode escolher qualquer rua e número aleatório), e a conta está pronta para uso.

Assim, é possível registrar quantas contas desejar, tanto no PayPal quanto em qualquer outro serviço. A única limitação é o número de perfis no Dolphin Anty e o número de números comprados.

Importante! Para multi-conta, é necessário adquirir números pagos, pois qualquer pessoa pode acessar os gratuitos. Isso significa que eles podem receber o SMS de confirmação e acessar sua conta.

Resumo

O navegador anti-detecção Dolphin Anty e o Tiger SMS permitem criar um número ilimitado de contas para diversas tarefas online. O mais importante é que essas contas aparentam ser confiáveis e parecer criadas por usuários reais e diferentes. Para testar a detecção antifraude do Dolphin Anty, use a versão gratuita com 10 perfis.