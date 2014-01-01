如何注册国际版Tinder【2024最新教程】

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无论国内外，都有不少交友软件，但相较于国内交友软件的千篇一律。越来越多的人将目光投向了国外交友平台，尤其是Tinder这一国外约会平台，更是吸引了无数国内用户。然而，因为在国内没有经营商，这也导致很多人无法完成海外Tinder注册。其实，只要拥有国外手机号码就可以解决海外tinder注册的问题。本文就来详细讲解下如何在国内创建Tinder海外账户。

了解 Tinder 国外社交平台

Tinder是一款国外非常受欢迎的社交平台，它拥有很多功能，比如地理位置匹配、个人资料展示、快速交友、超级喜欢、互动剧等等，这些功能为用户提供了交友的便利，让每一位用户都可以在平台中快速找到志同道合的伙伴，并展开深入的交流。

如何注册国际版 Tinder

国际Tinder注册，就需要拥有国外手机号，而如果专门购买SIM卡，不仅费用高，对于国内用户来讲也非常麻烦。因此，在线号码服务平台更值得选择。比如TIGER SMS ，就提供了接收验证码服务，通过这一平台购买虚拟电话号码，就可以在Tinder平台中完成无需电话号码的Tinder账户注册。

TIGER SMS作为一个可靠、安全的接码平台，提供了来自全球任意国家的临时手机号，让用户可以匿名注册任意项目，更安全地对个人信息进行了隐私保护。而且，虚拟号码购买价格较低，是一个经济、高效的无需手机注册方式。

第一步：注册 TIGER SMS 账户

既然要通过TIGER SMS购买国外手机号，就需要先注册TIGER SMS账户。

① 登录TIGER SMS官网网站后，将语言切换为“中文”。

② 在页面右上角点击“登记”的选项即可注册。

③ 注册过程中无需真实手机号，直接填写邮箱地址和花名等信息即可。





第二步：充值

在“充值”界面中，需要对账户进行充值，才可以购买号码，这里直接选择要充值的金额和充值方式，点击下方的“充值”按钮即可。

第三步：购买

想要实现无需手机号Tinder的账户，在“购买号码”的界面中，需要你点选择国家/地区和项目进行购买。比如国家/地区的位置，可以根据需求选择，而服务的位置，直接输入“Tinder”即可。

第四步：创建 Tinder 账户

购买国外号码之后，就可以使用国外号码注册Tinder账号了。

④ 进入Tinder的页面，点击“注册”的按钮。

⑤ 在填写手机号的位置，无需个人电话验证，直接输入虚拟号码进行替代验证方式进行Tinder验证即可。

⑥ 在TIGER SMS平台查看验证码并将其输入对应位置，就可以获得无需手机验证的Tinder账号了。





总而言之，只需要在TIGER SMS平台获取虚拟号码，就可以无需使用电话号码安全创建Tinder账户。因此对于想要保护自己的隐私，不想使用个人电话完成Tinder注册的用户，一定要试试以上这个方法，它无需短信创建账户，就可以使用国外手机号注册，还不清楚怎么注册Tinder的用户赶紧试试吧。