注册Facebook无需个人电话验证可以实现吗？

网络的飞速发展之下，信息泄露问题也应运而生。为了做到最佳的隐私保护，在注册平台账户时，很多人都选择从TIGER SMS平台获取虚拟电话号码，无需真实手机号就可以成功完成账号注册，尤其是创建Facebook海外账户时，使用国外号码注册也成了一种趋势。但也有部分用户好奇，创建Facebook账户无需使用电话号码可以成功注册吗？答案当然是可以的。





TIGER SMS平台作为一个可靠的接码平台，就为广大用户提供了虚拟号码购买、接收验证码服务，让你直接使用临时手机号，就可以进行Facebook验证，获取无需电话号码的Facebook账户。而且，TIGER SMS提供了任意国家和项目的在线号码服务，让你轻松使用国外手机号注册国外社交平台，100%匿名性也可以确保你的个人信息不会被泄露。

在 TIGER SMS 平台获取虚拟号码的三个步骤

步骤一：注册

在TIGER SMS中购买虚拟号码，就需要有一个账户并向账户里充值，因此，第一步我们需要先注册账户。

① TIGER SMS账户无需手机注册方式，只需要在官网网站中点击“注册”的按钮。

② 根据页面提示输入密码、用户名以及邮箱地址，点击“注册”的按钮即可。

③ 匿名注册可以更大限度地保护了我们的隐私安全。

步骤二：充值

需要在“充值”的界面中向刚刚匿名注册的TIGER SMS账户进行充值。TIGER SMS支持多种支付方式，包括支付宝、银行卡、信用卡等等。无论你在哪个国家，都可以选择合适的充值方式继续充值。

① 在页面中根据自己的需求选择充值金额。

② 在充值方式的位置选择自己常用的充值方式

③ 点击下方的“充值”按钮，完成充值即可。





步骤三：购买

充值完成后，就可以购买虚拟号来替代验证方式，成功实现无需手机验证的Facebook账号注册了。

① 在购买国外手机号码时需要注意，服务的位置需要输入“Facebook”，国家位置根据自己的想法随意选择。

② 点击“购买”的按钮，即可获得一个国外手机号。

③ 购买号码成功后，就可以用来进行海外Facebook注册了。

安全创建 Facebook 账户的三大步骤

获取虚拟手机号之后，就可以进行国际Facebook注册了，注册方法也非常简单，不知道怎么注册Facebook的用户可以继续往下看。

第一步：需要你前往Facebook的首页面，点击“注册”的按钮后，根据提示输入相关信息。

第二步：在输入手机号的位置填写所购买的虚拟号码，进行Facebook注册。

第三步：在TIGER SMS平台查看验证码并进行验证后，就可以成功实现无需短信创建账户了。





通过TIGER SMS，无需手机号Facebook账号的注册往往可以变得更加轻松，针对需要注册Facebook账号的用户来讲，通过这种方法完成海外facebook注册，就可以轻松的使用Facebook中的各项功能，也可以通过Facebook和全球的好友进行交流。而如果你想要获得第二个Facebook账户，直接购买多个虚拟手机号即可实现。