 注册Facebook无需个人电话验证可以实现吗？
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注册Facebook无需个人电话验证可以实现吗？

内容

在TIGER SMS平台获取虚拟号码的三个步骤

步骤一：注册

步骤二：充值

步骤三：购买

安全创建Facebook账户的三大步骤

注册Facebook无需个人电话验证可以实现吗？

网络的飞速发展之下，信息泄露问题也应运而生。为了做到最佳的隐私保护，在注册平台账户时，很多人都选择从TIGER SMS平台获取虚拟电话号码，无需真实手机号就可以成功完成账号注册，尤其是创建Facebook海外账户时，使用国外号码注册也成了一种趋势。但也有部分用户好奇，创建Facebook账户无需使用电话号码可以成功注册吗？答案当然是可以的。


TIGER SMS平台作为一个可靠的接码平台，就为广大用户提供了虚拟号码购买、接收验证码服务，让你直接使用临时手机号，就可以进行Facebook验证，获取无需电话号码的Facebook账户。而且，TIGER SMS提供了任意国家和项目的在线号码服务，让你轻松使用国外手机号注册国外社交平台，100%匿名性也可以确保你的个人信息不会被泄露。

 

TIGER SMS平台获取虚拟号码的三个步骤

 

步骤一：注册

 

TIGER SMS中购买虚拟号码，就需要有一个账户并向账户里充值，因此，第一步我们需要先注册账户。

①　TIGER SMS账户无需手机注册方式，只需要在官网网站中点击“注册”的按钮。

②　根据页面提示输入密码、用户名以及邮箱地址，点击“注册”的按钮即可。

③　匿名注册可以更大限度地保护了我们的隐私安全。

 

步骤二：充值

 

需要在“充值”的界面中向刚刚匿名注册的TIGER SMS账户进行充值。TIGER SMS支持多种支付方式，包括支付宝、银行卡、信用卡等等。无论你在哪个国家，都可以选择合适的充值方式继续充值。

①　在页面中根据自己的需求选择充值金额。

②　在充值方式的位置选择自己常用的充值方式

③　点击下方的“充值”按钮，完成充值即可。


 

步骤三：购买

 

充值完成后，就可以购买虚拟号来替代验证方式，成功实现无需手机验证Facebook账号注册了。

①　在购买国外手机号码时需要注意，服务的位置需要输入“Facebook”，国家位置根据自己的想法随意选择。

②　点击“购买”的按钮，即可获得一个国外手机号。

③　购买号码成功后，就可以用来进行海外Facebook注册了。

 

 

安全创建Facebook账户的三大步骤

 

获取虚拟手机号之后，就可以进行国际Facebook注册了，注册方法也非常简单，不知道怎么注册Facebook的用户可以继续往下看。

 

第一步：需要你前往Facebook的首页面，点击“注册”的按钮后，根据提示输入相关信息。

第二步：在输入手机号的位置填写所购买的虚拟号码，进行Facebook注册。

第三步：在TIGER SMS平台查看验证码并进行验证后，就可以成功实现无需短信创建账户了。


通过TIGER SMS，无需手机号Facebook账号的注册往往可以变得更加轻松，针对需要注册Facebook账号的用户来讲，通过这种方法完成海外facebook注册，就可以轻松的使用Facebook中的各项功能，也可以通过Facebook和全球的好友进行交流。而如果你想要获得第二个Facebook账户，直接购买多个虚拟手机号即可实现。

 

 

德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。