注册 WhatsApp 账户：详细步骤指南

注册 WhatsApp 账户的详细说明





全球交流日益便捷的社会中，越来越多的社交软件成为了人们的日常所需，其中WhatsApp凭借便捷性和实用性备受关注。并且随着数字营销的不断发展，WhatsApp在近期也吸引了许多企业的关注，凭借10亿的活跃用户，成为了企业营销新选择。文本就针对如何注册WhatsApp账户来提供一份详细的说明书。

注册WhatsApp账户的详细步骤说明



准备材料

在开始注册WhatsApp账户之前，要做的就是准备材料，拥有了注册材料之后，注册流程才能顺畅进行。需要准备的材料有：



手机号

注册WhatsApp账户时，需要使用到手机号接码验证后才能注册成功，因此需要准备一个可以接收验证码的手机号，避免手机号接码不成功导致无法完成注册。



账户资料

在注册时，除了需要手机号接码验证之外，也需要根据页面的提示填写个人信息以及电子邮箱等账户资料，因此在注册之前，需要提前确定账户信息，以确保信息的准确性。



注册WhatsApp账户

材料准备完毕之后，就可以注册WhatsApp账户了，具体的注册流程如下：

下载并安装WhatsApp

在手机应用商店汇总下载WhatsApp软件并安装，等待系统安装成功之后，就可以点击打开该软件进行注册了。

开始注册

1 打开 WhatsApp 应用程序，选择语言并点击下一步

2 点击 同意并继续

3 在此阶段，有必要输入一个国外电话号码，我们建议在老虎平台上进行购买

4 访问 老虎平台 ，在老虎平台上访问购买号码的部分

5 在打开的窗口选择 WhatsApp

6 选印度尼西亚

7 查看信息并点 购买 按钮

8 然后你将收到电话号码，请复制下来

9 返回 WhatsApp 应用程序，选择印度尼西亚，输入收到的电话号码并点击下一步 （仔细检查手机号码是否与平台上收到的一致）

10 检查你的电话号码并点击确定

11 点击 使用其他方式验证 按钮

12 点击 发送短信 按钮

13 现在你需要输入验证码，为此请返回老虎平台

14 点击 查看验证码 按钮

15 复制收到的验证码

16 回 WhatsApp 应用程序，输入这个验证码

17 最后，选择合适的方案