优雅与魅力：如何在Tinder上展现最吸引人的自己？

交友作为一个比较传统的话题，在很长一段时间被人诟病，但是随着网络的飞速发展，再次走入大家的视线之中，但是和以往不同的是，现在的交友不是面对面去咖啡馆尴尬对坐，然后开始了解对方，而是通过平台的匹配度来寻找适合自己的人。Tinder就是这样的一个存在。那么对于想要交友的人来说，如何能够在Tinder上展露出自己的优雅和魅力呢？

真实的自我

很多人都说网络有欺骗性，自动添加了滤镜之后，总是那么完美。那如果你是真的想要有一个能够陪伴自己的对象，自己的条件，长相和真实的经济状况等等，都是需要比较真实的。有些可能是需要后续接触之后会告知对方的，但是你的坦诚和真实，往往可以让真正和你匹配的另一方青睐！即便是你的条件不算特别好，也要表现出落落大方的感觉，千万不要有自怨自艾的感觉，这样往往会让人感到很丧，所以往往不能匹配成功。照片也需要更为真实，不要盲目去盗用他人的照片，这样在奔现的时候，往往会遇到问题。

高端的认证

其实很多采用Tinder来寻找另外一半的，是学历比较高，收入比较高的人群。如果是这样的人群，那么需要将自己的高学历，工作的大概层次也告知对方。但是千万语气不可是那种高人一等的感觉，一定要尽可能变得比较稀松平常，这样更加可以体现出你的优雅来。毕竟和你可以match的另外一半，可能在这些方面都是不如你的。但是对方可能也有你达不到的方面的高度。因此保证自己的一点点神秘感，但是将自己最好的一面展现出来都是相当有必要的。

谈吐的风度

其实两个人交流的过程中，最重要的点就是当两个人匹配上之后，往往会需要更为深层次的交流。破冰的点，往往就是对于一些话题的看法。女性比较注重情感，男性比较注重理智。但是如果需要表现出自己的优雅和魅力，就需要先查看对方的看法，然后相对中肯去议论话题，不可过于强调自己的个人观点，需要站在对方角度去思考和回答。并且千万不要打断对方的说话，一定要在得到对方的许可之下，再进行后续的对话。

善于分享

自己喜欢音乐剧，演唱会等等，都是可以分享给对方的，让对方了解自己的喜好，并且如果看到了对方也喜欢的内容，也可以进行积极推荐分享。并且可以适当地表达自己在艺术方面的了解和喜好。能够让对方看到自己的生活方式。

当然很多人也会说，Tinder上面本来就没有办法面对面交流，没有必要做到那么极致。事实上并非如此，因为现在的人交流空间比较小，平常基本上就是工作范围，交友的平台基本上就是在线上。因此线上的真诚，其实就是真实的真诚。当然现在也有不少想要使用Tinder的人，但是因为国内的手机号码无法注册，导致无法和对方顺利交流，那么可以通过老虎平台去进行注册和使用。经常登录和营好Tinder的人，往往在平时生活中也会体现出自己的优雅和魅力！