了解Tinder功能：发掘隐藏功能提升匹配成功率

国人有不少使用的是国内的交友软件，对于海外的交友软件并不是很了解，还以为是千篇一律的。但事实上这个想法是有偏差的。比如说Tinder就是一款相当火的海外交友软件。我们国人不了解，是因为在国内没有经营商，因此所有想要使用这个软件的人，都是需要通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn去购买虚拟手机号码，然后进行注册时候，才能够使用的。但是这并不会妨碍国人去使用这个软件。事实上，Tinder上面也有很多的小功能，你使用得当了，不仅仅可以匹配到海外的华人，也可以匹配到海外适合自己的朋友。

快速交友的功能（blind date）

不少的Tinder用户愿意和对方交流，都是因为通过对方的照片或者发布的各类分享，然后决定和对方聊天的。但事实上图片也好，还是内容也好，很容易和真实的人出现偏差。而这款blind date小功能，其实就是直接平台根据你所填写的内容将相应的人推荐给你，如果接收到了之后，可以通过观察对方的资料来选择是否和对方聊天，而不是通过照片。因为照片往往会让人产生第一印象，忽略了真实的情感。这个功能往往可以让更多在意自己外表的人可以轻松获得和自己灵魂深处的朋友。

超级喜欢小功能（Super Like）

以前的Tinder用户就是看到自己比较满意的人，就直接点击喜欢就可以了。因此一圈下来，可能喜欢的人有很多，但是真正匹配的或许很少。但是使用了这个super like小功能之后，可以直接通过这个功能将自己比较满意的人中，挑选出自己最感兴趣的人，只要对方也可以认可，你们就可以互相聊天了。一般对方看到你特别喜欢自己，也会放开自己的权限，愿意和你进行深入的交流，其实这也是增加了匹配成功率！

互动剧的启用

如果发现自己周围好像没有匹配自己的人，那么可以尝试加入互动剧里面，事实上现在的Tinder往往会推出不少的短剧，然后大家看了之后，就可以发生讨论，对于里面的某些人，某些剧情会有感同身受，如果你也可以找到一个契合点，那么彼此就可以关于这个话题进入切入。事实上现在的Z时代已经来临了，或许年龄，照片，或者生活的环境彼此都有差异，但是个人的观点很多时候是比较匹配的。这就是我们所说的灵魂伴侣。而这种契合度往往可以让情侣走得更远！因此互动剧也是一个让自己找到合适人选的方法。

Tinder上面每天都有大量的人员流动，记得电影《网络迷踪2》中使用的其实就是Tinder，如果你觉得对方不合适，也可以选择不开启聊天模式。如果觉得周围推荐不太好，你可以通过将范围进行重新设定，或者将自己的定位进行相应变化之后再进行搜索等等的小方式去搜索更多的和自己有共同爱好的另一方。另外还有不少的用户也会根据自己对于有些观点的回答设定，然后查看对方的回答，如果回答比较一致，那么也可以说明彼此的匹配度比较高！