独特的约会创意：在Tinder上策划浪漫约会

当你在Tinder上面遇到了自己非常满意的另一半，如果是比较远的话，或者说对方还没有确定，想要持续在线上观望的话，那么你总需要去想是否可以在线上创建一个独特的约会。不仅仅可以忽略距离，去表达自己的爱意。而且还可以在对方没有确定之前，给对方一个台阶，能够表达自己更为深切的情感。那么如何在Tinder上策划浪漫约会呢？今天就来谈一谈三个小妙招。

做出属于两人的小视频

Tinder上面是可以发放小视频，以及一些生活类网站内容的。如果想要在线上对对方进行表达的话，完全可以直接通过这些小视频的创作去实现的。可以将两个人之间的相识，到一些比较浪漫的瞬间，或者玩游戏在一起的视频或者照片，也可以将彼此分享的一些内容都可以做成短短的小视频，然后在对方上线的时候，就发送给对方。往往可以让对方感受到你的真心。

如果是已经在其他的平台制造的，那么可以通过链接的方式。可以通过老虎平台：https://tiger-sms.com/cn去购买多个虚拟手机号码，然后在各个不同的平台进行注册。然后将自己的小视频发布在其他的平台，让对方可以看到你在多个不同的平台都发放了属于你们之间的小视频，这等于就是在公告全部人，怎么可能不会感动呢？

屏蔽所有Tinder上其他的朋友

其实对于真心想要交往的双方来说，Tinder是一个遇见的工具，但同时也是一个会引起争吵的工具。因为很多在线上寻找自己另一半的朋友，往往一开始都不是一个人对一个人的，因为本身每天Tinder也会推荐你，你距离范围内的很多和你比较匹配的另外一半。因此交流并不是一对一的。但是如果你屏蔽了所有Tinder上面其他的用户，甚至关闭了匹配系统，只针对对方一个人的话，其实也就是一种表明自己心意的方法。事实上很多人都是相当吃这一套的。

直接进行对话，并且让身边的亲朋挚友也可以看到对方

有些Tinder上遇到的双方如果还没有发展到线下的关系，那么可以通过Tinder来进行通话，并且还可以将自己身边的朋友和对方一起进行连线，帮助自己去营造一个求爱的现场，然后拍摄给对方看，如果对方愿意当面见面，那么就可以趁机和对方约好一起在某个地点见面。将这场浪漫进行到线下。从Tinder上转移到Tinder下，然后顺利成功的双方还是比较多的。毕竟Tinder一开始设定的就是在自己设定的范围内，因此就算是两个人见个面也不是十分困难的事情。

其实Tinder的宗旨就是主打一个真诚！一来所有合适你的人都是在你周围圈的。你也可以设置稍微远一点的距离，这样能够有更多的交流面。二来也可以通过自己的日常，自己平常会发生的事情，以及拍摄小视频去告知对方自己的心意，都是Tinder非常常见的方式。如何可以将浪漫的邂逅发展到线下的牵手，这才是最主要的。