推特杀手threads轻松赢下第一场战役，马斯克就此罢休了吗？

最近最让人看热闹的，莫过于扎克伯格刚刚推出的threads在四天内就直接拿下了一亿的客户下载数量了，但是这个和才买下了推特没有多久的马斯克的理念形成了鲜明的对比。被称之为推特杀手threads！那么threads轻松赢下了这场战役，马斯克就此罢休了吗？答案自然是否定的。

推特杀手threads-Threads和twitter的理念

其实推特杀手threads一开始的时候就被很多人用来和推特对标。甚至还有人说这就是一款高仿版的推特。虽然推特杀手threads的老大，扎克伯格从脸书开始到现在，收获不少的粉丝，就仅仅是亚裔的妻子这一项，都被国人津津乐道许久。但是事实上脸书转型成为meta，并且后续开始加入了元宇宙的理念之后，一直不会被人看好，觉得是成为资本的运作空间而已。但是不得不说，大佬就是大佬，meta出来了推特杀手threads之后，依然还是有很大的网路用户群体愿意为他买单！

推特是具有相当历史的一个交流平台了，和脸书也是曾经并驾齐驱。但是不得不说网络的世界变化速度是极快的，因此推特在最近几年很快就被很多新生事物给冲击。而马斯克买下了推特，很多人甚至以为马斯克想要再有一次网络冲击的欲望。毕竟在chatGPT出现的时候，他是大力支持的，并且还怼微软的比尔盖兹，嘲笑他们对于AI将来的不了解。但是没有想到，马斯克买下之后就是为了限流！这让很多的不喜欢推特杀手threads的网络看客都是不满的。而马斯克也是阐述了原因，那就是他觉得我们应该离开网络，接近真实的生活。

推特杀手threads-国人如何加入这场战役

其实不管是他们两者之间如何较劲，首先我们要知道的。马斯克也绝对不是泛泛之辈，事实上有竞争，对于我们使用者来说，无论是推特还是推特杀手threads，体验到更多的不可能，这是好事！但是对于国人来说，无论是国外的平台战役多么热火，似乎我们都无法轻易上场体验一把。因为各种原因，我们国内的手机是无法注册推特杀手threads的。因此找第三方的电话号码购买平台，就成为唯一让我们参战的筹码。比如说老虎平台

https://tiger-sms.com/cn就是其中之一。

推特杀手threads-老虎平台的使用

老虎平台https://tiger-sms.com/cn之所以被推荐是因为使用起来注册推特杀手threads，其实操作非常简单。打开了网站之后，就可以看到火红的页面，让你有种冲动的感觉。然后就可以进行注册了。这里一定要说明，老虎平台的注册是人性化的，不需要手机号码，只需要邮箱就可以了。其实这也是保障了用户安全的一个方式。

注册之后，就可以进入进行购买卡密。这其实是推特杀手threads第二道保护用户的方法。要知道要破解卡密还是比较困难的。当初这一招就是被暴雪用来限制盗号的。然后卡密可以直接输入进行充值，最终就可以根据自己的喜好购买号码。然后用这些号码就可以用来注册所有的平台了，无论是推特还是推特杀手threads，都是轻松登录使用的。

以上就是国人如何能够轻松体验推特杀手threads的方法，事实上科学在进步，平台在更新，只有我们品尝到更为先进的力量，才能够真正利用这种力量，提升自己的能力！