Threads真的可以替代Twitter吗？探讨其可能性的限制因素

Threads真的可以替代掉twitter？可能性还是相当小的！

背靠着instagram，meta老大扎克伯格推出的threads最近就是当红炸子鸡了！当国人还在为ChatGPT叫屈的时候，threads的注册人数只有仅仅四天就突破了一亿。而达成这个指标的，它的靠山instagram用了两年半。我们国人之光tiktok用了九个月，而即便是上半年的“蝗虫式”袭击的ChatGPT也是用了整整两个月。因此threads的出现，打破了大家对于交流平台需要一段时间才会被认可的刻板印象！

那么看着这些可怕的数据，threads真的可以替代掉twitter吗？其实还真的未必。三个原因让threads能够成为新欢，但是要撼动twitter现有位置，短期内几乎是不可能的！

迁移交流平台的成本太高

很多的用户已经具有固定的使用交流平台了，上面已经建立了自己相当成熟的关系网，比如说像twitter这样的平台就是如此，作为这一行的绝对老大哥，架构的人际关系网才是关键。如果想要让这些用户进行迁移的话，这其中需要涉及到的东西太多了，如果是涉及到工作领域的，那么短期内根本不可能！你总不能自己用着舒服，然后让你的客户跟着你转吧？

定位不同会驱散一部分的用户

Twitter从开始到现在，虽然马斯克大胆启用了限流，但是twitter很显然涉及到的面会比threads更广一些。小到个人用户的絮絮叨叨，大到一个企业的广告拓展，甚至可以直接发起城市国家的话题，让众多人加入。但是扎克伯格的理念还是沿袭了当初的脸书理念，更倾向于轻松自在。虽然不可否认threads现在也已经成为广告商的香馍馍，但是按照扎克伯格的惯有处事态度来说，想要改变去迎合他人的群体，还是不太可能的。

正统新闻是twitter的一大话题

其实上面已经说过了，threads更讨巧，而且避开了比较重要的新闻战场。事实上现在最吸引人的就是新闻。马斯克虽然接受了twitter之后，对于新闻这一块并没有过多诠释如何发展，但是扎克伯格趋向于轻松，那么新闻就势必会放弃很大一块，事实上在脸书时代就已经可以看出他的态度了。那么没有新闻，就会少了很大一部分愿意谈论新闻的用户！

马斯克的twitter和扎克伯格的threads

马斯克是最近几年来比较具有话题的人物，他和扎克伯格最大的区别就在于，马斯克更注重于突破，开拓新的内容，不在乎方向，只在乎自己的敏感度！但是扎克伯格更像是一个纯粹的大学生，希望打造出的平台是唯美和谐的。其实两个人的领域和理念其实也并不冲突。因此大可以两个软件都下载一下，看看哪一个使用起来更舒服。

国人如何使用海外平台

当然了，对于国人来说，无论是threads还是twitter，想要轻松注册都是有难度的，更谈不上体验了。因此就需要借助于第三方的平台，比如说老虎平台https://tiger-sms.com/cn。



通过邮箱注册之后，按照步骤进行操作，轻松就可以拿到虚拟的手机电话号码了，然后就可以根据这个电话号码去注册这些国外现在神仙打架正火的各类交流平台，不管是threads，twitter，还是Line或者纸飞机了。也不会担心被封号，也可以免费拿到各类验证码。何乐而不为呢？