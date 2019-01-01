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用虚拟手机号注册Telegram账号

内容

虚拟手机号注册TG，获取虚拟手机号的方法

虚拟手机号注册TG的操作步骤

一、通过老虎平台获取虚拟手机号注册TG

虚拟手机号注册TG时，获取虚拟手机号是首要条件，具体操作步骤如下：

用虚拟手机号注册Telegram账号
虚拟手机号注册 TG账号，详细步骤助你轻松完成

虚拟手机号注册 TG的方式是什么呢？TG其实就是Telegram ，也是国外的一个社交平台，使用人群比较多，特别是针对营销推广来讲，非常实用。直接通过手机号即可注册使用，唯一缺点就是需要使用国外手机号，这就难倒了大量的国内用户。


虚拟手机号注册TG，获取虚拟手机号的方法


其实使用虚拟手机号注册TG是目前很多人都在使用的一种注册方式，其方法也比较简单，只需要通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn获取一个虚拟手机号即可，老虎平台可以为用户提供专业安全的获取渠道，让用户无论在世界的任何位置，都可以接收到虚拟在线号码的短信，完全匿名的操作方式也能时刻保证个人信息安全。


虚拟手机号注册TG的操作步骤


一、通过老虎平台获取虚拟手机号注册TG

虚拟手机号注册TG时，获取虚拟手机号是首要条件，具体操作步骤如下：


  1. 点击网址：https://tiger-sms.com/cn，进入到老虎平台。

  2. 在平台的右上角，会有【登录】、【登记】的入口，如果已经有该平台账号，直接点击登录即可，如若没有账号，就需要通过登记进行注册。


  1. 点击【登记】之后，进入到注册的页面，这里就需要输入登录、电子邮件、密码等信息，点击【注册】，即可获得一个老虎平台的账号，且进入到个人账户的页面。

  2. 为了能够快速的购买虚拟手机号，可以在【我的账户】页面点击【充值余额】，选择自己经常使用的付款方式对账户进行充值。


  1. 充值完成，点击【购买号码】进入到号码购买的页面，这里可以直接搜索Telegram ，到点击下方的搜索结果，在右侧就可以看到每个国家的虚拟手机号价格，根据自己的需求随意选择一个国家购买虚拟手机号注册TG


  1. 利用虚拟手机号注册TG


购买过虚拟手机号之后，即可登录Telegram官方网站下载电脑客户端，利用虚拟手机号注册TG，注册方式如下：


  1. 下载并打开TG，在页面中点击【开始使用】。

  2. 在新弹出的页面中点击下方【或使用您的手机号码登录】，这里即可根据自己购买的手机号国家选择国家/地区，并输入虚拟手机号。


  1. 点击【下一步】，并点击【通过短信发送验证码】。

  2. 前往老虎平台，重新进入刚刚购买号码的页面，在页面的下方，即可查看短信验证码。复制之后，粘贴到TG填写验证码的位置，并点击【下一步】即可完成虚拟手机号注册TG

  3. 注册完成，即可利用TG的便利结交更多的好友，扩大自己的社交圈子，也可以打开定位查看附近的用户，或者是利用TG来进行推广营销。


以上就是关于虚拟手机号注册 TG的详细步骤，只要通过老虎平台：

https://tiger-sms.com/cn 成功获取虚拟手机号之后，就可以快速的对TG注册，且流程也非常简单，上方有详细的操作步骤，想要注册TG账号的人群，赶紧尝试一下吧。
德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。