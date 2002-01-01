如何注册Telegram账户的详细说明

Telegram 注册的方法，超级详细的教程解析

通过对Telegram 注册可以成功获得一个Telegram 账号，但具体如何才能成功注册呢？Telegram 是目前比较获得一个社交聊天软件，其凭借安全、纯免费以及使用简单等优点吸引了大量海内外用户，也是海外推广营销的好帮手，想要对Telegram 注册，可以先通过老虎平台https://tiger-sms.com/cn 获取一个虚拟手机号。

对Telegram 注册之前，我们先了解一下Telegram到底是什么

Telegram 是俄罗斯人发明的跨平台的即时通讯软件，其号称是最为自由、安全的通讯软件，它可以实现用户匿名、信息端对端加密、聊天信息定时销毁以及阅后即焚等功能，不需要实名认证即可和好友进行互动，也无需经过服务端点就可以进行聊天，保证了聊天的隐私性。

Telegram 注册之前需要准备什么

准备国外手机号（Telegram 属于国外通讯软件，无法直接使用国内手机号进行注册） 更改自己的IP地址（Telegram 注册对IP有明确的要求，因不对大陆开放，在国内注册就需要将自己的IP地址更改为海外地址）

Telegram 注册超级详细的教程解析

第一步：Telegram 注册先获取海外手机号

在https://tiger-sms.com/cn网站中，可以直接购买海外手机号，且支持多个国家手机号购买，满足不同用户的需求，操作方式如下：

前往https://tiger-sms.com/cn注册登录，在个人账户的页面选择【充值余额】。只有充值之后，在才能购买海外手机号，而老虎平台所支持的充值方式比较多，包含了支付宝、微信、泰达币、高级现金等等。

充值完成，在个人账户中找到【购买号码】的选项点击进入，在搜索栏中输入Telegram，即可看到多个国家的存在，选择一个国家进行购买即可。 老虎平台的稳定性以及安全性非常不错，在注册以及购买时完全匿名，只需要通过电子邮件就可以获取多个国家的虚拟号码。

第二步：对Telegram 注册

进入Telegram官方网站，根据自己的需求下载电脑端或者是手机端Telegram，之后打开该软件即可根据页面的提示对Telegram 注册。

在Telegram 注册的页面，需要使用到手机号，这里就可以将刚刚在老虎平台购买的手机号输入进去。在输入手机号时需要注意，因手机号国家不同，可以在页面上根据实际情况选择。 输入手机号之后，点击发送验证码。

第三步：复制验证码

前往老虎平台中查看刚刚购买的手机号码，经过刷新之后，在当前页面就会有验证码的显示。 复制验证码前往Telegram信息粘贴，验证成功之后，即可获得一个Telegram账号。

以上步骤操作完成，就完成了对Telegram 注册，在Telegram页面不仅可以和好友随意进行聊天，也可以发布一些最新新闻或趣事和好友分享，其操作非常简单，且Telegram的社群非常强大，可以容纳上万人，是推广营销的好助手。

想要使用Telegram这款社交软件，但又不清楚如何对Telegram 注册的人群，赶紧通过以上方式注册吧，详细的操作步骤让每个人都可以成功注册Telegram并使用。