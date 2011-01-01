注册Telegram账户的最全面指教程

手把手教你注册Telegram，最全的教程来啦！

手把手教你注册Telegram，快来看看具体教程吧！最近Telegram可谓迎来了火热期，大量国内外用户纷纷涌入了该软件，但由于Telegram属于国外的社交软件，注册时需要用海外手机号，导致很多国内用户无法成功注册。接下来就利用老虎平台：

https://tiger-sms.com/cn来教大家如何成功注册Telegram账号吧。

老虎接码注册Telegram具备哪些优势

老虎平台：https://tiger-sms.com/cn是一个非常不错的接码平台，主要的优势如下：

在该平台可以购买来自世界各地的在线号码，且稳定性非常强，能够快速自动接收短信到虚拟号，让用户快速注册Telegram。只需要轻松几步，就可以购买可以接收短信的虚拟号码，且一分钟左右即可获得结果。 老虎接码平台的收费比较低，只需要缴纳短信费就可以成功接码，且接码不成功也会退还用户款项，不用担心资金被骗的问题。 平台服务比较完善，无论用户是注册Telegram，还是在其他地方创建的账户，都可以通过该平台购买虚拟号码短信，并及时完成注册。专业的技术支持服务也将时刻为用户提供帮助，7*24小时在线客服解决用户任何困难。 整个操作流程只需要电子邮件即可完成，不需要用户提供个人信息就可以获得手机号注册Telegram，完全匿名操作，照顾好每一位用户的时间、信息以及金钱。

利用https://tiger-sms.com/cn注册Telegram的详细教程

注册Telegram获取海外手机号的步骤

前往https://sms-code-test.ru:81，点击上方的【登记】按钮，根据提示填写资料注册并登录账号。 在我的账户页面中，点击【充值余额】对账户进行充值。充值页面中有多个充值方式，根据自己的情况选择充值方式，输入金额即可充值。

充值完成前往【购买号码】的页面，在选择服务的位置搜索【Telegram】，在页面右侧选择一个国家位置，根据自己的需求选择某一个国家进行购买。

购买之后即可获得某一个国家的虚拟号码，这时就能够使用这个手机号注册Telegram了。而购买后的号码在下方的活动电话页面就会有显示，后续短信验证码也可以直接在当前位置查看。

前往Telegram客户端注册Telegram

在Telegram的官方网站中，可以看到有手机端以及电脑端的下载入口，根据自己的习惯选择客户端下载之后，就可以注册Telegram账户。

打开Telegram客户端即可看到注册的以及登录的入口。 在注册账号的页面，选择刚刚构面的手机号国家并输入号码，即可根据提示向该号码发送验证短信。

前往https://sms-code-test.ru:81，进入我的账户页面，点击【购买号码】，在页面下方可以看到自己刚刚购买的号码，刷新之后，当前页面即可有验证码显示。 复制验证码粘贴到Telegram对应的位置，即可完成注册Telegram。

作为一款深受国内外用户青睐的社交软件，只要掌握方法，注册Telegram是非常简单的，如果还不清楚如何注册的小伙伴，赶紧通过以上的方式尝试一下。成功注册，就可以体验Telegram的强大功能，也可以增加自己的社交圈。