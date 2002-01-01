steam促销和折扣：中国游戏卖家的营销利器

steam促销和折扣：推广steam的季节性促销活动和折扣，吸引中国玩家以优惠价格购买游戏，增加中国卖家的收入。

在2002年，steam开始出现之后，其实就是代表着游戏卖家的一次改革。从以前的一枝独秀，到steam平台的百花齐放，游戏正在以大踏步的方式，真正成为我们生活中的一部分，并且对于众多的游戏卖家来说，也真正成为一个谋生的工具。那么steam是如何去助力中国的游戏卖家或者开发商实现营销的呢？

大量的促销和折扣

steam作为一个游戏的平台，对于所有注册steam，并且有过消费的玩家客户群体设定一定的权限。并且对于这些玩家，往往steam平台会提供老会员的优惠活动。让老会员们能够轻松以更为合理的价格在steam平台去购买游戏或者和游戏有关周边产品。

另外对于很多的新玩家也会推出相当多的优惠活动，福利待遇，让新玩家对于平台充满欣喜。尤其是到了一些季节性的促销活动的时候，或者有些节日的促销时间，平台也会推出各种不同的优惠力度，去吸引各个国家的游戏玩家去进行购买。因为steam平台主要是针对海内外全球的客户，因此不管是什么国家的客户群体都会有，这样对于中国的游戏卖家来说，其实也是增加了相当的收入。

提供页面的推广

steam打开之后，几乎所有的游戏都可以在页面中进行展现。对于游戏卖家来说，需要对于这些页面有不错的利用。能够通过页面更完善展现出游戏的风格，以及游戏的标签之后，steam可以根据买家的心愿清单去进行推送。而买家就可以通过游戏推出的页面，甚至部分游戏的试玩来进行挑选不同游戏。甚至有不少比较冷门的游戏，可以通过匹配的推荐，找到适合这款游戏的忠实玩家。

提供更为宽松的审核标准

其实这点对于我们国内的游戏卖家来说是相当有利的。我们国内虽然游戏很多，但是游戏的风格比较单一，而且大部分都是游戏的内核相似，只是换汤不换药。这其中有很多原因是因为卖家不想要投入大量的资金开发全新的游戏，去涉猎我们国家的审核力度。因此挑选相对比较单一的风格更可靠。但是这也造成了游戏层次止步不前。而steam提供了一个相对宽松的环境。游戏是否可以上线，直接通过steam来进行审核就可以了，不需要通过国内的游戏审核平台。这样对于国内的游戏开发商来说，就可以提供相对更真实，层次更高的游戏了，这对于我们国家的游戏市场发展来说，也是有利的。

steam正常使用的关键

当然，很多国内游戏卖家和买家对于steam还是有所质疑的，并不是steam平台不好，而是steam相当不稳定，尤其是对于国内的卖家来说，有时候想要打开steam商店都非常困难，用了加速器也未必可以操作。正是因为如此，所以想要能够顺利使用steam的卖家，需要考虑购买虚拟手机号码，通过海外虚拟号码申请，这样可以更流畅地使用steam。因此推荐老虎平台：https://tiger-sms.com/cn给大家，可以直接在上面购买虚拟手机号码，这对于想要在steam上大展拳脚的游戏卖家来说，是不可或缺的。

以上就是针对steam的优势，对于中国游戏卖家来说，能够在steam上站住脚，才是真正获利的开端！