开拓全球游戏市场：steam助中国游戏开发者和卖家扩展全球受众

开拓全球游戏市场：展示steam是中国游戏开发者和卖家进入庞大全球受众的门户，使其能够扩大市场份额和收入潜力。

懂得玩游戏的人不会不知道steam的，很多人觉得好像最近steam很流行，殊不知在国际上，steam已经走过了二十多个年头了。可谓是最懂得游戏玩家的一个软件平台了。也正是因为如此，所以如果中国的游戏想要进入全球化，那么进入steam就是不可或缺的步骤。那么对于中国游戏开发者和游戏卖家来说，应该如何在steam上真正实现扩大市场份额呢？

游戏页面需要尽早建设

玩家对于游戏的了解很多时候是通过DEMO的强大，可能是在公共场合的推广，也有可能是各大交流平台的引流等等。但是大家对于游戏只是一知半解，只有在看过了demo之后，并且可以通过网页或者试玩的方式去进行推广，这样往往可以让玩家有相对比较直接的感官。而且在steam平台，可以利用steam商店的促销功能，将游戏放入这个steam的推广页面，这样可以让玩家打开steam就看到demo的实现。比如说在早期暴雪推广魔兽的时候，每次都会推出预告片，提供故事的情节是一个道理。

吸引玩家的关注

开发者在steam需要的是吸引玩家的视线，可以直接通过你这个开发商去进行推广。因此营造游戏的口碑重要，但是营造这个开发商的口碑更为重要。很多玩家往往是奔着开发商去的。比如说暴雪就是在国际上比较有名的，几乎是推一个游戏，就会有大量的玩家进入试玩。虽然不是每个都能够获得成功，但是关注度已经是足够的了。这就是开发商的重要性。一旦关注了你这个开发商，你的所有游戏都会有兴趣被关注到。

游戏的标签很有讲究

所谓的标签，其实就是将这个游戏的风格，玩法，分类进行诠释的一个说明。其实在steam里面，玩家的愿望清单是非常重要的，往往会根据玩家的愿望去推广游戏，因此可以说如果游戏本身的标签比较多，比较细致，那么往往只要是推荐的时候，你的游戏就有可能被推广到玩家的愿望清单之中。因此标签一定不可以太过于单一了，一定要多元化，一定要用足锁有的标签，并且还有可能联系到现在的热词的话，那么更容易被玩家重视。甚至还会因为玩家的兴趣，而将你的游戏带上热搜。

游戏的语言系统也是关键

steam的玩家是全球性的，所以语言不可以比较单一，尽可能能够满足玩家比较多的国家和区域，这样往往能够吸引更多的玩家来尝试。

以上就是steam游戏平台能够拓展游戏客户群体的几个方法。当然现实是，现在摆在国内的游戏卖家和开发者面前还有一个诺大的难关，那就是注册和游戏的进入。现在的steam软件在国内进行注册等等都受到了服务器或者国内网络的限制，因此很多时候往往会出现无法注册，无法登录，无法运作等等各类问题，如果想要顺畅地处理，也可以直接通过老虎平台：https://tiger-sms.com/cn购买虚拟手机号码，并且用这个号码通过VPN去操作，效果要比直接在国内操作更快，更顺！