 开拓全球游戏市场：steam助中国游戏开发者和卖家扩展全球受众
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开拓全球游戏市场：steam助中国游戏开发者和卖家扩展全球受众

内容

开拓全球游戏市场：展示steam是中国游戏开发者和卖家进入庞大全球受众的门户，使其能够扩大市场份额和收入潜力。

游戏页面需要尽早建设

吸引玩家的关注

游戏的标签很有讲究

游戏的语言系统也是关键

steam的玩家是全球性的，所以语言不可以比较单一，尽可能能够满足玩家比较多的国家和区域，这样往往能够吸引更多的玩家来尝试。

开拓全球游戏市场：steam助中国游戏开发者和卖家扩展全球受众

开拓全球游戏市场：展示steam是中国游戏开发者和卖家进入庞大全球受众的门户，使其能够扩大市场份额和收入潜力。


懂得玩游戏的人不会不知道steam的，很多人觉得好像最近steam很流行，殊不知在国际上，steam已经走过了二十多个年头了。可谓是最懂得游戏玩家的一个软件平台了。也正是因为如此，所以如果中国的游戏想要进入全球化，那么进入steam就是不可或缺的步骤。那么对于中国游戏开发者和游戏卖家来说，应该如何在steam上真正实现扩大市场份额呢？

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游戏页面需要尽早建设


玩家对于游戏的了解很多时候是通过DEMO的强大，可能是在公共场合的推广，也有可能是各大交流平台的引流等等。但是大家对于游戏只是一知半解，只有在看过了demo之后，并且可以通过网页或者试玩的方式去进行推广，这样往往可以让玩家有相对比较直接的感官。而且在steam平台，可以利用steam商店的促销功能，将游戏放入这个steam的推广页面，这样可以让玩家打开steam就看到demo的实现。比如说在早期暴雪推广魔兽的时候，每次都会推出预告片，提供故事的情节是一个道理。

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吸引玩家的关注


开发者在steam需要的是吸引玩家的视线，可以直接通过你这个开发商去进行推广。因此营造游戏的口碑重要，但是营造这个开发商的口碑更为重要。很多玩家往往是奔着开发商去的。比如说暴雪就是在国际上比较有名的，几乎是推一个游戏，就会有大量的玩家进入试玩。虽然不是每个都能够获得成功，但是关注度已经是足够的了。这就是开发商的重要性。一旦关注了你这个开发商，你的所有游戏都会有兴趣被关注到。


游戏的标签很有讲究


所谓的标签，其实就是将这个游戏的风格，玩法，分类进行诠释的一个说明。其实在steam里面，玩家的愿望清单是非常重要的，往往会根据玩家的愿望去推广游戏，因此可以说如果游戏本身的标签比较多，比较细致，那么往往只要是推荐的时候，你的游戏就有可能被推广到玩家的愿望清单之中。因此标签一定不可以太过于单一了，一定要多元化，一定要用足锁有的标签，并且还有可能联系到现在的热词的话，那么更容易被玩家重视。甚至还会因为玩家的兴趣，而将你的游戏带上热搜。

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游戏的语言系统也是关键


steam的玩家是全球性的，所以语言不可以比较单一，尽可能能够满足玩家比较多的国家和区域，这样往往能够吸引更多的玩家来尝试。


以上就是steam游戏平台能够拓展游戏客户群体的几个方法。当然现实是，现在摆在国内的游戏卖家和开发者面前还有一个诺大的难关，那就是注册和游戏的进入。现在的steam软件在国内进行注册等等都受到了服务器或者国内网络的限制，因此很多时候往往会出现无法注册，无法登录，无法运作等等各类问题，如果想要顺畅地处理，也可以直接通过老虎平台：https://tiger-sms.com/cn购买虚拟手机号码，并且用这个号码通过VPN去操作，效果要比直接在国内操作更快，更顺！
德米特里·彼得罗夫
作者: 德米特里·彼得罗夫

他探索最新的数字营销策略，专注于社交媒体趋势和消费者行为分析。他富有洞察力的报道帮助营销专业人士在快速发展的行业中保持领先地位。