 没有电话号码如何注册帐户？
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没有电话号码如何注册帐户？

内容

如何在没有电话号码的情况下注册一个账户？不想使用本号码，就来购买一个

国外软件国内号码不能使用

正规接码平台渠道

购买国外号码的步骤

没有电话号码如何注册帐户？

如何在没有电话号码的情况下注册一个账户？不想使用本号码，就来购买一个

 

如何在没有电话号码的情况下注册一个账户？不管是网站还是软件，想要创建一个账户都是需要电话号码的，所以说必须有电话号码才能创建账户。如果你想要创建一个账户，但是没有电话号码，那么我的建议是购买电话号码。有电话号码不想使用本机号码，或者一些国外软件需要国外手机号，那么就可以买一个国外手机号。

 

国外软件国内号码不能使用

 

国外的软件用国内的电话号码确实不能注册，因为ip地址不一样，所以大部分人都玩不了国外的软件。而想要下载使用，最好的办法就是买一个国外手机号，拥有一个国外手机号不仅可以和国外友人愉快交流，还能下载充值各种软件游戏。国内是不允许售卖国外手机号的，想要购买的用户可能会找代购或别的渠道，这种一般都不靠谱，所以说非常不建议大家找这种正规的渠道。

 

正规接码平台渠道

 

市场上总有一两个是靠谱的，就比如这个国外网站老虎平台，在这里可以买到虚拟的国外号，还能接收到验证码正常使用。相信绝大部分都不知道这样的平台，原因还是国内禁止的，但是小编这里有正规的渠道。在老虎平台上可以买到任何国家的手机号，还能注册到任何的国外软件，且对用户的隐私极其保密，如何在没有电话号码的情况下注册一个账户？老虎平台就需要手机号码，只需要有效验证码就能注册一个账户，这也是老虎平台的优势所在。

 

购买国外号码的步骤



关于购买国外手机号码的办法，以下是在老虎平台上的操作步骤，需要的朋友可以看看。

 

总共有四个步骤，第一注册老虎平台的账户，第二充值账户，第三购买国外手机号，第四实现操作，只需要这四个步骤就能买到一个虚拟号并且成功使用。

 

步骤一

 

打开老虎平台的网站：https://tiger-sms.com/cn ，到平台首页后，直接点击右上角图标，切换到中文模式。点击【注册】填写用户信息，就注册好了一个账户。

 

步骤二

打开后台进入个人中心，点击【充值】，老虎平台面向的是全世界，所以国内也有相应的充值方式，选择支付宝方式即可。就会跳转到发卡网上，总共有七种商品，选择充值数额，填入联系方式，最后支付，支付成功后，在订单查询页面，复制你的卡密，到老虎平台上粘贴卡密，最后点击【确定】就到账了。

 

步骤三

点击【购买号码】，搜索栏是软件搜索，选择一个你想注册购买的软件，再选择一个国家号，最后点击购买，就成功购买了国家号码。

步骤四

前往你购买的国家号软件，下载并打开该软件，填写你的用户信息后，再粘贴购买的虚拟号，到老虎平台上点击【获取验证码】，接到码之后，再前往软件，最后粘贴验证码，最后确认好，就能正常操作该软件了。

 

如何在没有电话号码的情况下注册一个账户？需要购买号码的，试试在老虎平台上的操作吧！

艾琳娜·库兹涅佐娃
作者: 艾琳娜·库兹涅佐娃

电子商务、电信和虚拟号码QA工程师，专注于自动化工具和测试方法。她的实用建议和评论对于寻求改进其工作流程的质量保证专家来说是无价的。