 揭示成功：Ozon Russia如何吸引中国卖家并带来新机遇
中文
登录 注册
购买号码 API SMS 赚钱 免费号码 博客 常见问题解答 反馈 合作伙伴的优惠 联系方式

用户协议
私人信息与cookie政策
支付政策
送货政策
退款政策
退货政策
网站地图

博客

揭示成功：Ozon Russia如何吸引中国卖家并带来新机遇

内容

卖家成功案例分享：分享在Ozon Russia平台上取得成功的卖家案例，激发中国卖家的信心和动力

了解俄罗斯市场的需求，掌握市场发展趋势

通过成功的卖家案例，了解Ozon 市场行情

凭借海外社交软件，成功向消费者展示自己的商品

揭示成功：Ozon Russia如何吸引中国卖家并带来新机遇

Ozon正式开启中国卖家招商，原来成功近在咫尺

卖家成功案例分享：分享在Ozon Russia平台上取得成功的卖家案例，激发中国卖家的信心和动力

 

Ozon正式开启中国卖家招商，原来成功近在咫尺。随着跨境电商的发展，市场也呈现出稳中求进的局面，由于北美市场已经处于高速发展中，且饱和程度特别高，很多中国卖家也开始关注一些新兴市场。Ozon 俄罗斯平台进军中国市场也开启了卖家探索跨境电商机遇之路，同时更是对Ozon平台进行了深入的了解。

 

了解俄罗斯市场的需求，掌握市场发展趋势

 

资深卖家都知道，每个跨进平台都会有自己额市场定位，比如亚马逊，主流市场在北美，而Ozon的主流市场则在俄罗斯。想要在Ozon平台推广自己的品牌，受到更多消费者关注，就一定要了解俄罗斯市场的需求。

 

众所周知，俄罗斯消费者对中国的产品需求量还是比较高的，特别是西方品牌退出俄罗斯市场之后，俄罗斯领先的电子商务平台Ozon直接加强了其在中国市场的影响力，希望吸引更多的中国卖家入驻。中国丰富的产品以及价格优势，不仅可以让俄罗斯消费者有更丰富的商品选择，也可以降低西方品牌的退出为俄罗斯市场带来的影响。

 

通过成功的卖家案例，了解Ozon 市场行情

 

据了解，最初进入Ozon Russia平台的中国卖家孙某，目前凭借Ozon 俄罗斯平台提供的便利，已经成功抓住了跨境电商机遇，凭借自己的营销能力，也在俄罗斯推广中国品牌，成功获得了销售额持续增长趋势，用户基数也在不断攀升。

 

根据孙某自己分享，在2020年Ozon 进军中国市场时，就抓住了机会，并成功入驻了Ozon 平台，其销售额也从2020年第二季度之后，就在不断的增长。在2021年第二季度的报表中，销售额足足增长了26倍，成功成为了Ozon 平台最具影响力的中国卖家之一。

 

目前，虽然Ozon 平台已向中国进军了两年之久，但因其是俄罗斯最具影响力的电子商务平台，想要完全饱和依旧需要时间。面对目前的Ozon 俄罗斯平台红利期，只要能抓住机遇，未来依旧可以在平台中获得成功。对Ozon 平台有足够的信心，才能有干劲十足的动力。

 

凭借海外社交软件，成功向消费者展示自己的商品

 

海外社交软件和中国微信相似，都可以成为推广营销的利器，利用社交软件庞大的用户基数，能够成功在海外累计大量客户，让自己在Ozon 平台中获得更大的成功，也可以多了解成功的卖家案例，掌握更多有利的营销方式，激发自己的信心。

 

当注册外海社交账号被限制时，也可以利用老虎平台https://tiger-sms.com/cn来解决问题，只需要登录老虎平台后并进行注册，就可以购买卡密完成充值，直接在平台中购买国家和社交软件的虚拟号，即可解决注册账号被限制的问题。

 

通过卖家成功案例分享可以得出结论，想要在Ozon 平台获得成功，就一定要对市场进行全面分析，以“平台却什么我就卖什么”为路线，才能掌握选品方针。









阿列克谢·沃尔科夫
作者: 阿列克谢·沃尔科夫

在线昵称为LexVolkov，是一位经验丰富的来自西伯利亚的IT记者，为软件开发和网络安全提供敏锐的见解。他的文章将复杂的IT概念与实际应用联系起来，使他成为俄罗斯科技界值得信赖的声音。