国外手机号注册OpenAi

国外手机号注册OpenAi保姆级攻略讲解

国外手机号注册OpenAi流程是什么呢？要说最近什么最火，应该就是OpenAI，深受国内外人群的关注，其强大的功能也深深的牵动着用户的心。根据数据显示，OpenAI问世一周的时间，注册用户就达到了上百万，可见其火爆程度有多高

国外手机号注册OpenAi的条件是什么呢？

了解OpenAI的人群应该都知道，目前OpenAI并没有向全世界开放，对于国内人群来讲，想要体验OpenAI这款人工智能聊天机器人，就需要使用其他国家的手机号进行注册。只有国外手机号注册OpenAi才能够成功，其注册的条件主要包含了以下几点：

国外手机号注册OpenAi需准备环境

OpenAI对网络环境的要求是比较高的，上网地区也有限制，一般来讲美国、日本、新加坡等多个国家地区都是可以成功注册的。但是中国以及香港是不行的，一些小国家也无法注册。为了确保注册成功，一定要注意下自己的网络环境之后再使用国外手机号注册OpenAi。

二、国外手机号注册OpenAi需准备国外手机号

注册OpenAI，是必须要有国外手机号的，如果没有，就需要购买。目前直接通过国外的接码平台来购买虚拟手机号是相当不错的一种方式，不影响正常注册，并且也能够确保国外手机号注册OpenAi能够100%成功。

国外手机号注册OpenAi保姆级攻略

第一步：注册OpenAi账号

打开OpenAI官网之后，在页面中会直接出现创建账户的提示，根据页面的提示输入邮箱以及密码之后，邮箱就会收到验证邮件。

打开邮箱验证之后，系统会提示填写手机号，这时是需要使用国外手机号注册OpenAi的。

第二步：前往Tiger-sms.com/CN购买国外手机号

Tiger-sms.com/CN网站中，可以直接购买虚拟手机号，想要使用国外手机号注册OpenAi，可以直接购买。

在Tiger-sms.com/CN注册登录之后，即可看到有选择服务的入口，输入OpenAI之后，点击搜索，在下方就可以选择国家来进行购买。直接通过支付宝来对账户进行充值并购买即可完成

第三步：前往OpenAI验证手机号

国外手机号购买完成之后，即可继续第一步的操作，在需要输入手机号的入口中填写刚刚购买的手机号，并点击验证，这时在Tiger-sms.com/CN的订单页面，就可以看到验证码的存在，将接收到的验证码填写之后，就完成了国外手机号注册OpenAi的全部流程。

国外手机号注册OpenAi之后，直接在OpenAI页面根据自己的需求来进行使用即可，不仅可以和OpenAI进行对话，也可以使用OpenAI作画。OpenAI操作步骤也都是比较简单的，强大的AI系统也能给人时刻带来惊喜。

通过国外手机号注册OpenAi保姆式的教程攻略，相信很多人都已经清楚如何使用外国手机号注册了吧，其实整个注册流程都是比较简单的，只需要满足一定的条件即可成功。需要注意的是在注册OpenAI账号的时候，想要更加简单，一定要使用QQ邮箱，其他邮箱的注册方式是会比较麻烦的。